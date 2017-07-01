Cinamon оборудует кинотеатры лазерными проекторами и планирует расширение

Прибалтийская сеть кинотеатров Cinamon инвестирует более 500 000 евро в обновление своих 22 экранов при помощи лазерных проекторов Barco наивысшего качества, сообщает Cinamon.

Компания Cinamon, в настоящее время располагающая 5 кинотеатрами в Прибалтике, станет первой сетью кинотеатров в регионе, оборудовавшей все свои залы лазерными проекторами.

Коммерческий директор Cinamon Holding Тоомас Лухатс сказал, что новое решение позволит подарить клиентам стабильные высококачественные кинематографические впечатления во всех кинотеатрах Cinamon.

”Лазерные проекторы Barco обеспечивают в 4 раза более яркое изображение, более высокий уровень насыщенности, а также более яркую и реалистичную трехмерную картинку. Кроме того, мы являемся первой сетью, представившей на эстонском рынке IMAX — лучшую существующую сегодня технологию кинотеатров”, — пояснил Лухатс.

Исполнительный директор компании Татьяна Толстая говорит, что использование новой системы проекторов является частью масштабного плана реновации кинотеатров Cinamon. В ближайшем будущем сеть также планирует открыть 5 новых кинотеатров.

”Мы — быстро растущая сеть кинотеатров. Компания расширяется в Прибалтике и за ее пределами. Инвестиции в современное высококачественное оборудование — важная часть нашей стратегии роста”, — сказала Толстая.

Обновления будут завершены к первому кварталу 2018 года и обойдутся в полмиллиона евро.

Основанная в 2005 году компания Cinamon Holding располагает штаб-квартирой в Таллинне (Эстония) и является ведущим в Прибалтике оператором кинотеатров. В настоящее время компания управляет 5 кинотеатрами с 23 кинозалами: 2 из них находятся в Эстонии, 2 в Латвии и 1 в Литве.