Цифры шокируют! Шведский сайт позволяет ”пробить” реальные показания спидометра продающихся в Эстонии авто

Сайт car.info предлагает возможность проверить по VIN-коду произведенного в Швеции автомобиля реальные показания его спидометра.

Читатель Delfi прислал в редакцию несколько ссылок на находящиеся в продаже в Эстонии на сайте auto24 автомобили Volvo, показания спидометров которых не соответствуют действительности. Например, этот Volvo V70, пробег которого на auto24 составляет 175 000 км. Однако, согласно данным car.info, еще во время последнего техосмотра в августе 2016 пробег данного автомобиля составлял 442 000 км.

Подобные примеры можно найти здесь, здесь и здесь.