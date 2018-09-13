”Цифры не сходятся”. Читатель подозревает, что сберегательное общество недоплачивает клиентам. Компания объясняет, в чем состоит его ошибка

Как изложено на сайте кредитно-сберегательного общества Erial, мы имеем возможность открыть накопительный вклад ERA 180 под 11% годовых, пишет Денис. Он предлагает выставить в калькуляторе на сайте дующие варианты:

период вклада — 12 месяцев

первый взнос на накопительный вклад — 90 евро

ежемесячный дополнительный взнос — по 10 евро

Kuvataõmmis lugejalt

”По калькуляции с сайта Erial мы видим, что общая сумма накопления через год (12 месяцев) составит 200 евро (90 евро сначала и по 10 евро каждый месяц до конца года, в сумме 11 месяцев по 10 евро). Также из калькуляции с сайта Erial мы видим за год (12 месяцев) нам начислят по процентам 16,5 евро минус налог 3,3 евро — остается 13,2 евро. Итого к выплате мы получим 213,2 евро (из которых 200 накоплены нами за год и 13,2 евро — сумма по процентам за год)”, — подсчитывает читатель.

Если же посчитать, сколько составит 11% от 200 евро, то мы должны получить 22 евро без уплаты налогов, а не 16,5 евро, как заявлено по калькуляции Erial, утверждает он.

”Давайте представим, что калькуляция Erial верна и попробуем найти сумму с которой нам начислили 11% за год. За год (12 месяцев) нам начислили по процентам 16,5 евро. Теперь посчитаем от какой суммы начислили этот процент:

16,5 / 11 = 1.5 евро (1%)

1.5 * 100 = 150 евро.

То есть, за год нам начислили 11% с суммы 150 евро, хотя у нас на вкладе по итогу года будет 200 евро”, — представляет свои подсчеты Денис.

"Провокация со стороны конкурентов" или ошибка в вычислениях