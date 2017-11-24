Цифры — лучше, жизнь — та же. Как и почему ЕК пытается заставить страны ЕС повысить зарплаты

"Нужно обеспечить рост зарплат!" Такую рекомендацию дала Еврокомиссия странам-участницам, презентуя в среду, 22 ноября, пакет документов о приоритетах экономической и фискальной политики на 2018 год. Этот призыв вместе с подписанным на прошлой неделе Европейском стандартом социальных прав (European Pillar of Social Rights) можно считать новым важным нарративом.

Несмотря на то, что экономика Евросоюза постепенно оправляется от экономического кризиса, между странами-участницами и внутри них по-прежнему заметны серьезные различия в экономических и социальных показателях, говорится в опубликованном обзоре "Европейский семестр 2018". Это первый подобный документ, где особо подчеркивается важность обеспечения роста зарплат и поддержки "адекватной" системы социальной защиты. До сих пор считалось, что вопросы социальной политики находятся в основном в компетенции национальных властей, а успешность выхода из экономического кризиса напрямую зависит от умения государства жить по средствам, с экономным бюджетом.

На этот раз исполнительный орган Евросоюза рекомендует государствам внедрять реформы, которые способствуют созданию рабочих мест, обеспечению равных возможностей и доступу на рынок труда, а также снижать налоговую нагрузку на рабочую силу, особенно для получателей низких доходов, и содействовать социальной защите населения.

Показатели улучшаются, реальная жизнь — нет

Отвечая на вопрос журналистов, поддерживает ли отныне Еврокомиссия рост зарплат, вице-президент ЕК Валдис Домбровскис заявил, что "Европейский семестр особо выделяет включающий рост и усиление социального подхода". Об этом сообщает Euractiv.com.

Ранее в интервью DELFI Домбровскис признал, что многие жители Европы, в том числе Латвии, не замечают улучшения экономической ситуации. Именно поэтому Еврокомиссия настаивает на "включающем росте", что подразумевает реформы в налоговой и социальной политике, а также помощь в получении людьми навыков, необходимых для рынка труда. "Недостаточно, когда только улучшаются показатели. Нужно, чтобы люди увидели, как это отражается на их доходах", — пояснил Домбровскис.

По данным Еврокомиссии, в 2016 году, то есть спустя пять лет после начала процесса посткризисного оздоровления экономики, номинальный рост зарплат в странах зоны евро колебался в диапазоне 1-1,5%. Сама по себе активность рынка труда при этом заметно возросла. Число долговременных безработных (людей, которые больше 12 месяцев не могут найти работу) в прошлом году по всему ЕС сократилось на 1,3 млн. человек.

В качестве причин скромных показателей роста зарплат Еврокомиссия указывает на низкую производительность труда, увеличение в посткризисный период численности работников, занятых неполный рабочий день, а также незначительные показатели инфляции, которые обычно используются при индексации зарплат работников задним числом. Еще один важный фактор — пассивность трудящихся и профсоюзов: памятуя о недавнем кризисе, европейцы сегодня отдают предпочтение стабильности, а не борьбе за увеличение оклада.

В результате в европейской экономике образуется порочный круг: низкие заработки населения тормозят рост потребления, а это уже ограничивает возможности для развития предприятий, притока инвестиций и повышения производительности труда. В случае стран Центральной и Восточной Европы возникает и дополнительный риск — отток населения на Запад.

Социальный стандарт и мифы о "новой" Европе

В исследовании Европейского института профсоюзов отмечается, что политика дешевой рабочей силы, которую последние годы проводили страны Восточной Европы, исчерпала свои возможности и становится преградой для будущего развития региона, поскольку ограничивает резервы рабочей силы (за счет эмиграции) и потенциал роста внутреннего потребления.

Исследователи также опровергают распространенное предположение, что рост зарплат в странах Восточной Европы и Балтии не соответствует темпам роста производительности труда. По данным Eurostat, в 2013 году в Латвии производительность труда повысилась на 15,6 тыс. евро/чел., тогда как рост средних трудовых издержек составил только 8,5 тыс. евро/чел. (производительность труда с учетом зарплаты — 184%). В Эстонии производительность увеличилась на 23,7 тыс. евро/чел., а издержки на рабочую силу — на 14,6 тыс. евро/чел. (162%). В Литве пропорция составила 14,5 к 9,2 (158%). В свою очередь, в Германии — ведущей экономике Евросоюза — при увеличении производительности на 67,9 тыс. евро/чел. рост зарплат достиг уже 51,5 тыс. евро/чел. (132%). Средний по ЕС-28 показатель равнялся 143%.

Важно отметить, что "Европейский семестр 2018 года" впервые содержит ссылку на "Европейский стандарт социальных прав". Программный документ, подписанный на прошлой неделе в Гетеборге, провозглашает 20 принципов социальной политики, среди которых — требование о достойной оплате труда, право на здравоохранение, гендерное равноправие, запрет дискриминации, минимальный доход и т.д. У Европейской комиссии теперь есть возможность ссылаться на "Социальный стандарт" при подготовке экономических рекомендаций для стран еврозоны. И смелые призывы обеспечить рост зарплат — первый пример использования нового инструмента на практике.