Цифровая экономика: какие рабочие места она уничтожает?

Россия провозгласила курс на цифровизацию. Однако из-за нее многие работники станут ненужными. В Германии общество уже готовят к кардинальным изменениям на рынке труда.

Немцы относятся к цифровизации экономики на удивление положительно. Целых 75 процентов опрошенных убеждены, что она принесет Германии скорее пользу, чем вред, 63 процента считают, что лично окажутся в выигрыше. Об этом в начале октября сообщил социологический институт dimap.

"Это весьма радующий, хотя и неожиданный результат", — заявил Маттиас Каммер (Matthias Kammer), директор заказавшего этот опрос Германского института доверия и безопасности в интернете (DIVSI), финансируемого логистическим концерном Deutsche Post. Удивление эксперта объясняется тем, что в Германии в последнее время наряду с положительными аспектами повсеместной компьютеризации, автоматизации и роботизации все активнее обсуждаются отрицательные последствия всех тех процессов, которые подпадают под общее понятие цифровизации. А именно: уничтожение рабочих мест.



Интернет-банкинг заменяет банковских служащих

В отдельных отраслях и сегментах рынка оно идет уже полным ходом. Так, с начала 21-го века немецкие банки закрыли четверть своих филиалов, в общей сложности примерно 10 200 отделений, причем в последние годы этот процесс все больше ускоряется. Основная причина — развитие интернет-банкинга, отмечает государственный банк KfW в совместном исследовании с учеными университета Зигена.

Можно не сомневаться: в России, как и в Германии, по мере развития сферы финансовых онлайн-услуг число банковских служащих, особенно тех, кто непосредственно обслуживает клиентов, тоже будет сокращаться. Тем более что на российском рынке, по мнению экспертов, банков намного больше, чем реально требуется.

Одновременно из-за развития онлайн-торговли будет снижаться потребность в продавцах и кассирах. Продолжающийся в Германии бум продаж в интернете (на 2017 год отраслевое объединение электронной коммерции bevh прогнозирует рост выручки на 11 процентов до 58,5 миллиарда евро) становится все более серьезной угрозой многочисленным предприятиям стационарной торговли.



Онлайн-торговля теснит стационарные магазины

Наглядный пример — сеть Galeria Kaufhof, универмаги которой имеются во всех более или менее крупных городах Германии. Из-за нарастающих убытков она потребовала в октябре от своих сотрудников согласиться на сокращение зарплат, иначе дальнейших увольнений и закрытий торговых точек не избежать.

Бад Херсфельд. Склад лидера немецкой интернет-торговли американской компании Amazon

Тем временем немцы все больше расширяют ассортимент приобретаемых в интернете товаров. Наряду с книгами, электроникой, одеждой и обувью теперь в сети все чаще заказывают мебель, бытовую технику, товары для дома. Одновременно быстро растут продажи продуктов питания.

У сотрудников продуктовых супермаркетов, конечно, больше шансов выдержать онлайн-конкуренцию, поскольку свежую еду немцы все же предпочитают покупать традиционным способом. Однако из-за цифровизации без работы могут оказаться кассиры, поскольку в разных странах, в том числе и в России, уже тестируются технологии электронного фиксирования купленных товаров и их бесконтактной оплаты.



Автономное вождение: транспорт обойдется без водителей

Обратимся к другой сфере, где развитие цифровых технологий приведет к широкомасштабному сокращению рабочих мест: транспорт. Успешные эксперименты в области автономного вождения ведутся в разных точках земного шара, и уже сейчас совершенно очевидно, что в недалеком будущем такси, автобусы, грузовики, электрички и поезда во многих случаях смогут обходиться без водителей и машинистов.

Сначала это будут строго определенные маршурты, как, например, автобусная линия в Бад Бирнбахе, где немецкая железнодорожная компания Deutsche Bahn в октябре запускает пилотный проект по автоматизированной перевозке пассажиров от вокзала до центра этого баварского курорта.

В перспективе заказанные по интернету автомобили без водителей смогут в любое время дня и ночи доставлять желающих по указанному адресу. Соответствующие испытания с мини-автобусами начнутся, к примеру, в 2018 году при участии ученых университета Киля на севере Германии в сельских районах малонаселенной земли Шлезвиг-Гольштейн, где традиционные автобусные маршруты с твердым расписанием давно уже безнадежно убыточны.



Роботы заменяют классических рабочих

Таковы лишь три примера из весьма длинного списка массовых профессий, над которыми в Германии из-за развития коммуникационных технологий с каждым годом все больше сгущаются тучи. В сегодняшней России, согласно опубликованному весной 2017 года исследованию Высшей школы экономики (ВШЭ), самое большое число наемных работников трудится водителями и продавцами. Если развитие цифровой экономики пойдет успешно, многим из них придется искать новую работу.

Это тем более касается классических рабочих, особенно тех, что трудятся на конвейерах, поскольку автоматизация и роботизация промышленных процессов будет неуклонно уничтожать их рабочие места. Об этом красноречиво свидетельствуют немецкие автозаводы, где все больше задач выполняют роботы.

Почему немцы не боятся цифровизации?

Почему же тогда немцы столь оптимистично оценивают набирающий силу процесс цифровизации своей экономики? Элементарной неинформированностью этого не объяснишь: о начавшихся кардинальных изменениях на рынке труда общественность вот уже несколько лет не устают предупреждать журналисты, ученые, бизнесмены, политики.

Впрочем, многочисленные публикации в СМИ и научные исследования указывают не только и не столько на риски, сколько на шансы цифровизации. Да, одни рабочие места она уничтожает — но одновременно создает и новые, заодно порождая невиданные до сих пор профессии, особенно в области информационных технологий.

Во всяком случае очень успешное развитие в Германии Индустрии 4.0 как составной части цифровой экономики привело не к сокращению, а к росту числа рабочих мест в промышленности. Как сообщило в середине октября Федеральное статистическое ведомство (Destatis), сейчас в ФРГ в обрабатывающих отраслях впервые с 2005 года трудятся свыше 5,5 миллиона человек.

Другой причиной оптимизма немцев является, думается, готовность широких слоев населения учится, переучиваться, повышать квалификацию, осваивать новые профессии — и вера в то, что разветвленная немецкая система образования обеспечит их необходимыми знаниями и навыками.

Не случайно избиратели в Германии все настойчивее требуют от земельных и федеральных властей уделять больше внимания повышению качества образования и выделять на него существенно больше средств. Весьма показательно в этой связи, что в преддверии переговоров о формировании нового правительства ФРГ пошли разговоры о том, что в Берлине может быть создано принципиально новое ведомство с весьма показательным названием и полем деятельности: министерство образования, цифровизации и технологий.