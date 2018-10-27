Чудовищная разница: стаканчик кофе за 3 евро — скорее, правило, чем исключение, а насколько дешевле готовить кофе дома?(43)
Не секрет, что себестоимость ниже розничной цены, но такая разница просто ошарашивает.
Не секрет, что себестоимость ниже розничной цены, но такая разница просто ошарашивает.
В интервью Rahageenius предприниматель Индрек Казела отметил, что житель Эстонии должен больше бороться с повышением цен и голосовать именно своим кошельком. "Очнитесь! Перестаньте пить этот кофе по два с половиной-три евро. Это ненормально. Мы должны усерднее бороться с ростом цен".
"Давайте показывать свой протест тем, что будем покупать вещи в интернете, а продукты в магазине, готовить дома и просить друга привезти что-то из Латвии. Активное гражданское сопротивление в борьбе с ценами принесет наиболее оптимальный результат", — сказал он.
Delfi Kasulik выяснил, соответствуют ли действительности слова Казела о кофе за три евро, и посмотрел, по какой цене можно получить чашечку или стаканчик кофе.
Итак, Reval Cafe: самый обычный кофе — 2,10 евро, латте — 3 евро, капучино — 2,80 евро.
Coffee In: латте — в районе 2,60-3,70 евро, в зависимости от размера, а самый большой карамельный латте — 4 евро, цены на капучино такие же.
R-kiosk: в зависимости от местоположения киоска и размера кофе, в целом 2-2,50 евро.
А сколько стоила бы чашка кофе, если приготовить ее дома? Например, цена за килограмм фильтрового кофе Kulta Katriina в Prisma — 8,58 евро. На 1 литр обычно идет где-то 60-70 г кофе. Таким образом, за 9 евро получается примерно 14 л кофе, за 3 евро — около 4,6 л кофе.
В чашке обычно примерно 250 мл жидкости. Таким образом, из килограмма молотого кофе получается 56 чашек кофе. Это значит, что чашка кофе стоит примерно 15 центов.
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