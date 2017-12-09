Чтобы не было неприятных сюрпризов! Разрушаем пять самых популярных мифов о туристической страховке

Несмотря на то, что сегодня люди значительно более независимы в организации своих путешествий, многие не понимают ценности страхования путешествий. Причем зачастую путешественники уверены в вещах, которые действительности не соответствуют. Мы расскажем о пяти самых распространенных мифах о страховании путешествий.

Со мной ведь ничего не произойдет

Все ваши путешествия в самые разные страны складывались так, что вы не оказывались лицом к лицу с опасностью или несчастными случаями. Нравится нам это или нет, но жизнь полна неожиданностей и, к сожалению, они не всегда оказываются положительными — отмена перелета, неожиданное заболевание, несчастный случай перед путешествием или во время него, терроризм. Если во время путешествия произойдет что-то неожиданное, то ведь намного легче будет с этим справиться, если у вас есть страховка.

Бесплатная туристическая страховка, прилагающаяся к кредитке

Пользоваться туристической страховкой, автоматически связанной с кредиткой, удобно. Но мало кто из владельцев карт детально изучает условия такой страховки. Так может возникнуть ситуация, когда туристическая страховка не действует вообще или же когда пользы от карты в случае ущерба нет. Объем защиты, а также исключения из нее могут варьироваться. У туристической страховки, прилагающейся к кредитной карточке, зачастую существуют отдельные требования, которые должны быть выполнены, чтобы страховка действовала. Например, в каком объеме расходы на путешествие должны оплачиваться через кредитку или банк, распространяется ли защита и на семью, компенсируются ли проблемы, возникшие в результате занятий спортом — это лишь некоторые примеры ситуаций.

Если возникнут проблемы со здоровьем, поможет карта медицинского страхования

Европейская карта медицинского страхования дает право на необходимую медицинскую помощь во время пребывания на территории Европейского Союза и Европейской экономической зоны, но она все же не покрывает все расходы, которые могут возникнуть во время путешествия. Например, карта медицинского страхования не покроет плату за визит к врачу в частной клинике, не покрывает на 100% стоимость лекарств или же плату за койко-место в больнице. Подобные ситуации могут означать серьезные расходы, которые не были включены в бюджет путешествия.

Все полисы страхования путешествия одинаковы

Может показаться, что все предлагаемые страховки — одинаковые, только цены на них разные, и это и становится решающим моментом при осуществлении выбора. Однако стоит обратить внимание на то, что условия различных страховых обществ отличаются друг от друга, и поэтому важно сравнить предложения перед покупкой. Также следует выбрать дополнительную защиту, отталкиваясь от того, какова цель поездки.

Туристическая страховка — для экстремальщиков

Туристическая страховка предназначена не только для тех, кто ищет приключений, планирует поездку в неизведанные места и хочет получить дозу адреналина посредством, например, дайвинга или скалолазания. Туристическая страховка полезна и тогда, когда вы отправляетесь в бизнес-поездку в Финляндию на пароме или же в Латвию отдыхать с семьей.