Что жители Эстонии покупают в онлайн-магазинах?

Проведенное специализирующейся на доставке посылок компанией DPD и Kantar TNS международное исследование показало, что, хотя в других категориях в среднем жители Эстонии совершают в Интернете меньше покупок, чем жители других стран, в области техники и технологии они заказывают онлайн товаров больше среднего, значится в пресс-релизе.

При сравнении онлайн-покупателей из Эстонии с жителями других стран Европы выясняется, что если у нас хотя бы один физический предмет в месяц покупают 33% пользователей Интернета, то в среднем по Европе этот показатель составляет 54%, а в Англии — целых 66%.

Исследование продемонстрировало, что за последний год онлайн-покупатели из Эстонии больше всего заказывали:

- технику/электронику (39%)

- товары для красоты и здоровья (36%)

- одежду (33%)

- товары для досуга (30%)

- обувь (26%)

- книги (24%)

…

- DVD, CD, видеоигры (8%)

- тяжелую/большую мебель (8%)

”Глядя на показатели и объемы, можно отметить одну растущую тенденцию: жители Эстонии покупают в Интернете все больше книг и различных мелких товаров для дома. Очевидно, именно в этих областях в следующие годы можно ждать увеличения объемов выше среднего, — отметил директор по продажам и маркетингу DPD Eesti AS Янек Кивимурд. — Вместе с тем, нельзя не заметить скачкообразно увеличившееся число заказов продуктов питания. Согласно исследованию, доставку продуктов домой заказывают целых 10% онлайн-покупателей, причем 6% делают это, как минимум, раз в месяц”.

Больше всего товаров заказывают в Китае — в основном технику, электронику, одежду и аксессуары. Целых 65% онлайн-покупателей из Эстонии указали, что делали заказы в китайских магазинах. 51% покупали в Англии и 39% в Германии. ”Из других европейских стран заказывают, преимущественно, исходя из их географической близости — около трети покупателей размещают заказы в соседних с Эстонией странах. Это позволяет сократить время доставки. В онлайн-магазинах наших соседей — Латвии, Финляндии или России — покупки совершает в среднем каждый пятый потребитель, — сказал Кивимурд. — Причина, по которой большая часть онлайн-покупателей из Эстонии заказывает товары из далеких стран, заключается в том, что в региональных торговых сетях товар может просто отсутствовать или быть здесь существенно дороже”.

Отчет об онлайн-шоппинге для концерна DPD составила фирма Kantar TNS. В анонимном опросе участвовал 23 450 респондентов из 21 европейской страны, включая Эстонию. В выборке участвовали люди в возрасте от 18 лет, купившие в прошлом году в Интернете хотя бы один физический предмет.