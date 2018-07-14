”Что ты тут умничаешь, иди пробивай”. Оскорбленный покупатель Maxima жалуется на хамство охранника

В редакцию Delfi обратился читатель, который возмущен поведением охранника в одном из магазинов Maxima в Ласнамяэ. По его словам, тот сначала выгонял покупателей из магазина еще до закрытия, а потом без причины потребовал у него документы и нахамил. Охранная фирма берет всю ответственность за произошедшее на себя и приносит свои извинения.

Как утверждает читатель, в воскресенье он столкнулся с тем, что охранник Paepargi Maxima ходил по залу незадолго до 22:00 и поторапливал клиентов фразами "быстро на кассу, мы через 5 минут закрываемся".

”Когда я уточнил у него, новое ли это правило в магазине, что охрана предлагает клиентам покинуть магазин до закрытия, он стал хамить фразами "что ты тут умничаешь" и "давай, давай иди пробивай". После того, как я оплатил покупки, я подошел к нему с целью запомнить имя на бейджике и составить жалобу, однако он мне ответил фразой "А теперь ты мне свои документы покажешь, б*я!" — с возмущением описывает клиент Maxima.

Читатель отмечает, что дверь магазина частенько закрывалась на пару минут раньше 22:00. По его словам, 5 июля он отправил мейл об этом в клиентскую поддержку Maxima, на что ему ответили, что сожалеют и была проведена беседа с охраной и старшей смены, чьей ошибкой это было — в дальнейшем такого не повторится. Мужчина подчеркивает, что на повторную жалобу в Maxima отвечать не стали и просто проигнорировали.