14.07.2018, 09:00

”Что ты тут умничаешь, иди пробивай”. Оскорбленный покупатель Maxima жалуется на хамство охранника

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комментарии фирм
Вера Степанова
Вера Степанова
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”Что ты тут умничаешь, иди пробивай”. Оскорбленный покупатель Maxima жалуется на хамство охранника
Foto on illustratiivne.Foto: Karin Kaljuläte

В редакцию Delfi обратился читатель, который возмущен поведением охранника в одном из магазинов Maxima в Ласнамяэ. По его словам, тот сначала выгонял покупателей из магазина еще до закрытия, а потом без причины потребовал у него документы и нахамил. Охранная фирма берет всю ответственность за произошедшее на себя и приносит свои извинения.

Как утверждает читатель, в воскресенье он столкнулся с тем, что охранник Paepargi Maxima ходил по залу незадолго до 22:00 и поторапливал клиентов фразами "быстро на кассу, мы через 5 минут закрываемся".

”Когда я уточнил у него, новое ли это правило в магазине, что охрана предлагает клиентам покинуть магазин до закрытия, он стал хамить фразами "что ты тут умничаешь" и "давай, давай иди пробивай". После того, как я оплатил покупки, я подошел к нему с целью запомнить имя на бейджике и составить жалобу, однако он мне ответил фразой "А теперь ты мне свои документы покажешь, б*я!" — с возмущением описывает клиент Maxima.

Читатель отмечает, что дверь магазина частенько закрывалась на пару минут раньше 22:00. По его словам, 5 июля он отправил мейл об этом в клиентскую поддержку Maxima, на что ему ответили, что сожалеют и была проведена беседа с охраной и старшей смены, чьей ошибкой это было — в дальнейшем такого не повторится. Мужчина подчеркивает, что на повторную жалобу в Maxima отвечать не стали и просто проигнорировали.

”Действительно ли охранник может выгонять клиентов из зала до 22:00, ругаться матом и требовать предъявить документы не для проверки возраста — товар уже был куплен, оплачен и чек получен, — а для идентификации покупателя по имени, причем, как мне кажется, в личных целях?” — задается вопросом покупатель.

Delfi обратился за комментарием в Maxima Eesti и получил ответ от оказывающего охранные услуги в магазинах этой торговой сети предприятия Groma Security.

”В данном вопросе мы полностью берем ответственность на себя, поскольку как партнер оказываем охранные услуги в магазинах Maxima. Мы извинились перед клиентом Maxima и также можем подтвердить, что мы провели со своим охранником беседу, чтобы в дальнейшем таких ситуаций не возникало. Мы еще раз приносим свои извинения как клиенту, так и своему партнеру Maxima за то, что такая неудобная для обеих сторон ситуация возникла”, — прокомментировало руководство фирмы.

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Со стороны Maxima руководитель по связям с общественностью Катя Любобратец добавила: ”Мы как торговец работаем по принципу, что совершать покупки в наших магазинах можно до тех пор, пока магазин открыт для наших клиентов”.

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