Что такое требование средней зарплаты и как оно сократит долю зарплат в конвертах

Согласно оценке Налогово-таможенного департамента, Торгово-промышленной палаты и Союза строительных предпринимателей, требование средней зарплаты в Законе о государственных закупках поможет отпугнуть выплачивающие зарплату в конвертах предприятия от строительства государственных объектов.

Согласно вступающему в силу 1 января Закону о государственных закупках, при участии в строительных госзакупках средняя заработная плата за последние 6 месяцев у поставщика и субподрядчиков должна составлять как минимум 70% от среднего показателя в строительном секторе. Если это не так, то заказчик может отстранить поставщика от участия в закупке.

Заместитель гендиректора Налогово-таможенного департамента Риво Рейтманн говорит, что должно быть само собой разумеющимся, чтобы госзаказы выполняли предприятия, работающие по установленным правилам.

По словам Рейтманна, департамент будет выдавать строительным предприятиям свидетельство средней заработной платы, где будет видно, какой процент составляют их зарплаты за последние 6 месяцев от среднего показателя в строительном секторе.

”Призываем и частных заказчиков при закупке требовать данное свидетельство от строителей, чтобы давление отказаться от зарплат в конвертах было еще обширней”, — говорит Рейтманн.

Гендиректор Торгово-промышленной палаты Майт Палтс объясняет, что принятый Закон о государственных закупках содержит требование о 70% от средней заработной платы, которой должно исправить ситуацию в строительном секторе.

”Опросы показали, что предприниматели верят — это поможет в борьбе с зарплатами в конвертах. Все же выяснилось, что многие не знают, что требование распространяется и на указанных в предложении субподрядчиков. Над информированием по данному вопросу нужно еще работать”, — подчеркивает Палтс.

Палтс рассказывает, что согласно результатам опроса, число выплачивающих большую часть зарплат в конвертах предприятий повысилось: ”Ясно, что одиночные изменения закона не смогут решить проблему с зарплатами в конвертах. Чем меньше бюрократии, сложных налогов и нестабильности налоговой среды, тем выше вероятность изменить отношение людей к этому”.

Союз строительных предпринимателей также представил дополнительные меры по борьбе с зарплатами в конвертах. Например, применение принципа солидарной ответственности при заключении строительных договоров — покупатель, заключивший сделку с проблемным продавцом, может понести солидарную ответственность за невыполненное продавцом налоговое обязательство.

Кроме того, в сотрудничестве со строительными предпринимателями обсуждается ограничение субподрядческих цепочек, а также обязательная электронная регистрация рабочих и ведение учета рабочего времени на строительных объектах.