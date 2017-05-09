Что такое карманный роутер и как его использовать?

Мы уже привыкли к тому, что можем зайти в интернет повсюду, 24 часа в сутки. И здесь нам поможет переносный, или карманный, Wi-Fi-роутер. Это компактное устройство легко умещается в руке и позволяет подключиться к интернету в любой точке мира, где есть как минимум 3G-сеть. И, что немаловажно, его очень просто использовать, пишет Tele2.

Как рассказал руководитель радиосети Tele2 Танел Сарри, карманный роутер представляет собой сетевое устройство с аккумуляторным питанием. Оно подключается к интернету через 3G- или 4G-сеть и создает вокруг себя локальную Wi-Fi-сеть, к которой, в свою очередь, можно подключать другие умные устройства.

”Карманный роутер приблизительного такого же размера, как и обычный смартфон. Это действительно миниатюрное беспроводное устройство, куда устанавливается специальная SIM-карта. Практически в любой точке мира с помощью такого роутера можно создать приватное интернет-соединение и одновременно подключить к нему до десяти разных устройств — от телефонов, ноутбуков и планшетов до игровых приставок и фотокамер”, — объяснил Сарри.

Пользоваться переносным роутером очень просто: вставьте в него SIM-карту, подключите к сети — и уже через несколько секунд вы в интернете. Разумеется, все это возможно, только когда заряжен аккумулятор. В Эстонии и других европейских странах 4G-сеть очень развита, поэтому такой роутер можно использовать практически повсюду. Кроме того, устройство также поддерживает и 3G-сеть.

”При этом следует отметить, что большинство карманных роутеров обеспечивают достаточно высокую скорость соединения”, — подчеркнул Сарри.

Переносные роутеры пригодятся в поездках — как деловых, так с целью отдыха, дома или небольшом офисе. Есть даже специальные автомобильные роутеры. С помощью этих устройств можно создавать индивидуальные, семейные или рабочие Wi-Fi-сети, которые обеспечат безопасное соединение.

”Как правило, это легкие, компактные устройства — и их можно носить в кармане или сумочке”, — сообщил директор радиосети Tele2.

В Эстонии предлагается широкий выбор таких роутеров. Можно их купить и в интернет-магазинах, однако в этом случае лучше предварительно проконсультироваться со своим оператором, чтобы узнать: поддерживает ли устройство местные частоты.

”Один из самых популярных в Эстонии переносных роутеров — Huawei E5577 — позволяет подключать к интернету до десяти разных устройств. Заряда его аккумулятора хватает в среднем на шесть часов. Эта модель поддерживает очень широкий спектр частот и скорость интернет-соединения до 150 Мбит/с”, — отметил он.

”Карманный роутер — идеальный вариант, когда нет доступа к бесплатной Wi-Fi-сети или нужно подключить к интернету сразу несколько устройств. Телефоны тоже позволяют распределять мобильный интернет, но ресурс их аккумулятора значительно слабее, чем у такого роутера”, — сказал в заключение Сарри.