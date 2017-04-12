Что станет с таллиннским ипподромом? Наделавший много шума проект застройки может стать реальностью

Пять лет тому назад в Талинне шли ожесточенные споры по поводу застройки участка, на котором располагается ипподром.

Эстонский бизнесмен Яан Манитский и шведские инвесторы планировали возвести на земле площадью более чем 19 гектаров "городок", в котором могло проживать более 2000 человек. Стоимость проекта оценивалась в 250 млн евро. Тогда многие общества выступили против строительства, поскольку, по их оценке, речь шла об изменении общей планировки Таллинна посредством детальной планировки. Кроме того, союзы желали сами в достаточной степени участвовать в процессе формирования внешнего вида застройки. В суде первой инстанции девелоперы в лице Alfa Property одержали победу. Их интересы представлял известный адвокат Виктор Каазик.

Этой же группе бизнесменов принадлежит и сам ипподром, который они вместе с лошадьми планируют перенести на новую территорию. Ранее в качестве нового местоположения называлась волость Саку, однако к настоящему моменту планы изменились.

Развитием ипподрома занимается RevalGate Holding OÜ, членами правления которого являются Яан Манитский и Яанус Микк. Владелец — Giab Eesti OÜ и его члены правления Ларс Эрикссон и Матс Габриэльссон, крупные шведские инвесторы, которые, помимо прочего, занимаются возрождением бывшего здания Кренгольмской мануфактуры в Нарве. В правление входит и Яанус Микк, который сказал, что план по переезду в Саку отменяется и что вот-вот будет приобретена земля в волости Сауэ.

На вопросы о том, что же будет происходить на нынешней территории ипподрома, Микк ответил уклончиво, сказав только, что параллельно идут работы и по этому вопросу и что в скором времени появятся новости.

В июне 2011 года Виктор Каазик признался в даче взятки в размере 10 000 евро директору Таллиннского департамента городского планирования Тоомасу Ыйспуу и покинул адвокатуру. Каазик сказал, что совершил ошибку, дав Ыйспуу кредит в то время, когда департамент рассматривал дело о детальной планировке территории ипподрома. В ходе согласительного производства Каазику было назначено денежное взыскание размером в 27 106,53 евро и запрет на участие в правлении коммерческих объединений сроком на 3 года.