22.10.2018, 21:40

Что станет последней каплей? Эксперты о перспективах нового экономического кризиса в мире

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Ким Космачев
 
Кристина Худенко
 
EST
Григорий Гусельников:…
Что станет последней каплей? Эксперты о перспективах нового экономического кризиса в мире
Panther Media

Развитые страны — Италия, Япония, Греция, США — набрали долгов больше своих ВВП. Центробанки напечатали условных денег. Как только доверие к тем и другим иссякнет, грянет буря — новый финансовый кризис. Аналитики латвийских банков и госструктур дали прогнозы латвийскому Delfi, как могут развиваться события в мире и Латвии, чей госдолг на шестом месте в ЕС — около 40% ВВП.

10 лет назад банкротством четвертого по величине инвестиционного банка мира Lehman Brothers с активами в 639 миллиардов долларов американский кризис перерос в мировую Великую стагнацию.

В Латвии кризис срезонировал со взрывом пузыря недвижимости и усилился крахом банка Parex. Благодаря трагическому стечению обстоятельств, страна оказалась одной из самых серьезных пострадавших в ЕС. Профессионализм политиков того времени вылился в облетевшую весь мир фразу министра финансов того времени Атиса Слактериса "Nothing special!" — ответ на вопрос телеканала Bloomberg, что происходит с латвийской экономикой.

Затягивание поясов на выживших предприятиях обернулось массовыми увольнениями и кардинальными сокращениями зарплат. Только сейчас Латвия потихоньку возвращается к докризисному уровню зарплат. Но эксперты снова звонят в колокола…

О том, как мировые финансовые гуру и эксперты МВФ били тревогу на экономическом форуме в Давосе, можно прочесть ЗДЕСЬ.

Портал Delfi собрал мнения латвийских экспертов.

Tallinn Hockey weekend
Григорий Гусельников:…
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