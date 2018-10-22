Что станет последней каплей? Эксперты о перспективах нового экономического кризиса в мире

10 лет назад банкротством четвертого по величине инвестиционного банка мира Lehman Brothers с активами в 639 миллиардов долларов американский кризис перерос в мировую Великую стагнацию.

В Латвии кризис срезонировал со взрывом пузыря недвижимости и усилился крахом банка Parex. Благодаря трагическому стечению обстоятельств, страна оказалась одной из самых серьезных пострадавших в ЕС. Профессионализм политиков того времени вылился в облетевшую весь мир фразу министра финансов того времени Атиса Слактериса "Nothing special!" — ответ на вопрос телеканала Bloomberg, что происходит с латвийской экономикой.

Затягивание поясов на выживших предприятиях обернулось массовыми увольнениями и кардинальными сокращениями зарплат. Только сейчас Латвия потихоньку возвращается к докризисному уровню зарплат. Но эксперты снова звонят в колокола…

О том, как мировые финансовые гуру и эксперты МВФ били тревогу на экономическом форуме в Давосе, можно прочесть ЗДЕСЬ.