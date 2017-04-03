Что разозлило крупнейшие бюро недвижимости и почему они ”убрались” с kv.ee?

В последний день марта 11 крупнейших эстонских бюро недвижимости решили удалить свои объявления с действующего с 1999 года портала kv.ee, который принадлежит Eesti Meedia. Причиной стал неожиданный рост цен, который местами достиг 400%, пишет Eesti Päevaleht.

Чем крупнее фирма, тем болезненнее подобное повышение. Так, руководители Pindi Kinnisvara, Uus Maa, Arco Vara, 1Partner, LVM и других предприятий за два часа пришли между собой к договоренности, одним из пунктов которой является выход из kv.ee. 1 апреля крупнейший сайт недвижимости лишился более 10 000 объявлений. Руководитель портала считает, что клиенты еще вернутся, однако у самих предприятий несколько иные планы.

”Это крайне недостойный поступок, — комментирует резкое поднятие цен (предупреждение было сделано за месяц — прим.ред.) директор LVM Kinnisvara Ингмар Саксинг. — Представьте себе, что еще вчера бензин стоил 1,2 евро, а уже сегодня утром — 4,8 евро. Это сюрреализм, не поддающийся никакой логике”. По его словам, извещение о росте цен было написало ”в стиле 1990-х”, и в нем напрямую говорилось, что вы либо соглашаетесь с таким ростом, либо убираетесь с портала.

”Портал потерял доверие. Я больше не вижу возможности для сотрудничества. Они — не единственные на рынке”, — отметил Саксинг.

Руководитель Arco Vara Тармо Сильд сказал в пятницу посредством пресс-релиза, что отношение, когда курс взят на большой рынок и прибыль, а не на качество предоставляемых услуг, недееспособно и что фирма решила уйти и с сайте soov.ee, который также администрируется Eesti Meedia. Некоторые другие предприятия тоже обдумывают такой шаг.

Разозлил директоров бюро и факт отсутствия логического объяснения поднятию цен. Саксинг сказал, что в своем письме kv.ee аргументировал изменения желанием упорядочить рынок недвижимости. ”Ну, наверное, они там считают себя законодателями и берут на себя функции государства. Они сказали, что много дублирующих объявлений. Но тогда будь добр и говори о проблеме! Найдем решение. Я не говорю, что проблемы нет, но я не верю, что она такая большая”, — возмущается он. По его словам, удивительно и то, что изменения внедрили именно в марте, когда расходы на маркетинг у всех давно расписаны.

Руководитель kv.ee Тарво Теслон сказал в пятницу, что портал в связи с ”уравниванием цен” покидает около восьми фирм, поскольку теперь он будет брать плату с профиля каждого маклера. Согласно действовавшей ранее схеме, плата взималась только за первые десять профилей, остальные профили были бесплатными.

”Мы упразднили эту бесплатную услугу. Фирма с десятью маклерами платила столько же, сколько со ста маклерами. Мы хотели прекратить подобное неравенство”, — объяснил Теслон, который надеется заманить ушедшие фирмы обратно, поскольку в противном случае ”потеряют как клиенты, так и маклеры”.

Примечательно, что владельцем главного конкурента kv.ee — city24.ee, занявшего в связи с изменениями лидирующую позицию, — является Ильмар Компус, который тесно связан с владельцем Eesti Meedia Маргусом Линнамяэ. Уже давно поговаривают, что на самом деле Линнамяэ контролирует и работу city24.ee. Так что же получается: один портал предпринимателя просто сделал подарок другому?