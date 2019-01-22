22.01.2019, 21:45

Что происходит в Swedbank? В шведском правлении банка произошли резкие и серьезные изменения

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Brigitte Bonnesen - Swedbank grupi juhatuse esinaine
Brigitte Bonnesen - Swedbank grupi juhatuse esinaineFoto: Priit Simson

Сегодня Swedbank сообщил, что председатель правления Бригитте Боннесен решила произвести в шведском банковском отделении организационные изменения. В рамках этого она напрямую будет лично управлять подразделением, пишет Ärileht.


”Начинается новая фаза перемен в банке, продолжается формирование общего клиентского опыта вне зависимости от канала продаж”, — сообщила Боннесен. ”Потому я решила сама взять на себя большую ответственность в самой большой коммерческой единице группы — шведское банковское дело”.

Нововведение начало действовать сразу, и шведская банковская единица организует продажи и услуги, обслуживание частных лиц и малых предприятий, корпоративных клиентов и коммерческое развитие кредитования.

”Во времена быстрых перемер надо гарантировать развитие, сосредоточенное на клиентах”, — добавила она. ”Фокус — на обслуживании клиентов, активности и качественном предложении вне зависимости от канала”.

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