Что происходит в Мустамяэ? Цены на недвижимость там выросли с фантастической скоростью

В таллиннском районе Мустамяэ средняя цена квартиры за квадратный метр в августе этого года выросла до 1600 евро, что на 15,5% больше, чем в этот же период прошлого года. В Пыхья-Таллинне же напротив цены за год упали, проанализировало бюро недвижимости 1Partner составленный Земельным департаментом обзор сделок и цен.

По словам руководителя 1Partner Kinnisvara Мартина Вахтера, Мустамяэ совершил исключительный скачок, потому что там появилось много многоквартирных домов больше среднего — Хыбеметса, Пеэризе, Мяэпеалзе, Куклазе и Кадака Каксикуд. "Развитие Мустамяэ до сих пор было равномерным, но именно в последний год произошел скачок в объемах строительства и он повлиял и на статистическое среднее", — сказал Вахтер.

"Имидж Мустамяэ улучшился, и туда переезжают люди помоложе, которые покупают квартиры поновее и подороже. Образ улучшает как Технический университет со своей инфраструктурой, так и обосновавшиеся в районе предприятия технологического сектора, такие как, например, создающее роботов-курьеров Starship Technologies", — отметил Вахтер.

"Двухкомнатная квартира постарше в Мустамяэ по-прежнему стоит 1400-1500 евро за квадратный метр, это не изменилось. Стоимость же новых составляет 1800-2000 евро, и это повышает среднее", — пояснил Вахтер.

Единственным районом, в котором цена за квадратный метр за год упала, оказался Пыхья-Таллинн. "Со стороны Каламая цены так повысились, что они больше недоступны для многих. Все больше сделок совершают со стороны Копли, где дешевле", — сказал Вахтер.

1Partner Kinnisvara на основании статистики Земельного департамента высчитывает индекс 1Partner, который за год вырос с 202 баллов до 214 баллов, а это показывает, что в среднем недвижимость в Таллинне за год подорожала на 5,9%. Согласно статистике, самым дорогим районом Таллинна по-прежнему является Кесклинн, где один квадратный метр в августе этого года стоил 2119 евро.