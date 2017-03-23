Что происходит с зарплатами в Латвии? Сколько платят в Риге и регионах страны

В 2016 году наиболее стремительный прирост зарплат, составивший 6%, наблюдался на средних и крупных предприятиях Латвии. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного компанией CV-Online Latvia.

На малых предприятиях зарплата выросла в среднем на 4%. Средняя зарплата после уплаты налогов, включая премии, в 2016 году увеличилась на 5%, сообщает латвийский Delfi со ссылкой на LETA.

"Рост заработной платы в течение прошлого года наблюдается в большинстве должностей и бизнес-секторов, однако в отдельных сферах наблюдается также ее снижение. Анализируя рост заработной платы по числу работников предприятия, следует сделать вывод о том, что наиболее стремительное повышение наблюдалось на средних и крупных предприятиях — на 6%, где средняя заработная плата составила соответственно 881 евро и 891 евро (здесь и далее — после уплаты налогов), в свою очередь на малых предприятиях — на 4%. Полученные в ходе исследования данные позволяют сделать вывод о том, что наибольшая заработная плата наблюдается на международных предприятиях частного сектора — 969 евро нетто и на местных предприятиях частного сектора — 799 евро, напротив, в государственном секторе и в секторе самоуправлений, в том числе в их обществах капитала, вознаграждение достигло в среднем 700 EUR нетто", — рассказывает руководитель CV-Online Latvia Айвис Бродиньш.

В исследовании отмечается, что имеется существенная разница между размерами зарплат у людей, работающих в Риге и в регионах, а также это актуально для работников разных отраслей.

Самый стремительный прирост зарплаты — почти на 14% — в прошлом году произошел в компаниях фармацевтической и химической промышленности и в страховом бизнесе. Самые высокие средние зарплаты уже много лет фиксируются в сферах информационных технологий (ИТ) и финансов, а самые низкие — в сферах образования и здравоохранения. Самые высокие зарплаты — у руководителей среднего и высшего звена, квалифицированных специалистов в сферах ИТ, финансов, маркетинга, продаж и инженерных технологий.

В Риге средний размер зарплаты в прошлом году составил 936 евро, это самый высокий показатель по сравнению с другими городами и регионами страны. Самая низкая зарплата — в Даугавпилсе — 582 евро. Средняя зарплата в Курземе — 678 евро, в Земгале — 680 евро, в Латгалии — в 594 евро, в Видземе — 649 евро, а в Рижском районе и в Юрмале — 865 евро.

Данные для исследования получены с января по декабрь 2016 года, была обобщена информация, полученная от 17000 респондентов.