Что происходит? Мошенники от имени Omniva предлагают выиграть смартфон и другие ”классные” призы

Недавно в интернете стала распространяться очередная лже-кампания, на этот раз от имени почтового оператора Omniva.

Мошенники обещают участникам кампании в качестве главного приза телефон Samsung Galaxy S8 и другие ”классные” призы. Для участия в ”розыгрыше”, однако, в поле опросника нужно ввести данные своей кредитной карты. На ”левую” странице Omniva можно попасть через рекламные баннеры.

Ранее сообщалось, что мошенники организовали кампании от имени сети магазинов Prisma и Coop.