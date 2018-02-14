14.02.2018, 12:10

Что происходит? Мошенники от имени Omniva предлагают выиграть смартфон и другие ”классные” призы

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rus.delfi.ee
EST
Omniva
OmnivaFoto: Martin Dremljuga

Недавно в интернете стала распространяться очередная лже-кампания, на этот раз от имени почтового оператора Omniva.

Мошенники обещают участникам кампании в качестве главного приза телефон Samsung Galaxy S8 и другие ”классные” призы. Для участия в ”розыгрыше”, однако, в поле опросника нужно ввести данные своей кредитной карты. На ”левую” странице Omniva можно попасть через рекламные баннеры.

Ранее сообщалось, что мошенники организовали кампании от имени сети магазинов Prisma и Coop.

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