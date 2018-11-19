19.11.2018, 20:00

Что происходит? Цены на дрова вновь побили рекорд, снижения не предвидится

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rus.delfi.ee
EST 1
Что происходит? Цены на дрова вновь побили рекорд, снижения не предвидится
Viimastel aastatel on küttepuude hind suhteliselt madal olnud.Foto: Ester Vaitmaa

Центр частных лесов в своем отчете за третий квартал пишет, что на рынке древесного топлива продолжается умеренный, но верный рост цен, который начался в 2017 году.

”В феврале цена превысила отметку в 30 евро, в мае — в 31 евро и к третьему кварталу достигла 31,71 евро. Это — новый рекорд. За год цена увеличилась на 31,1%, а за последний 21 месяц (с начала 2017 года) на 55,5%”, — написано в отчете.

Также отмечается, что снижения цен в ближайшее время ожидать не стоит.

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