Что происходит? Цены на дрова вновь побили рекорд, снижения не предвидится

”В феврале цена превысила отметку в 30 евро, в мае — в 31 евро и к третьему кварталу достигла 31,71 евро. Это — новый рекорд. За год цена увеличилась на 31,1%, а за последний 21 месяц (с начала 2017 года) на 55,5%”, — написано в отчете.

Также отмечается, что снижения цен в ближайшее время ожидать не стоит.