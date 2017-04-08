Что нужно знать о совершении платежей в период праздников

Во время праздников с 14 по 17 апреля общеевропейская система ведения расчетов будет закрыта, в связи с чем, внутригосударственные межбанковские и международные расчеты в евро осуществляться не будут.

Во время праздников все внутрибанковские платежи внутри домашнего банка будут осуществляться в обычном порядке и должны поступить на счет получателя, как правило, сразу, но не позднее, чем в течение одного часа, пишут "Деловые Ведомости".

Межбанковские платежи в евро, инициированные в промежуток с 14 по 17 апреля, будут приняты и сняты со счета плательщика сразу же, но переданы в банк получателя 18 апреля.

Европейские платежи (то есть SEPA-платежи), совершенные до 16:30 часов 13 апреля, будут переданы в тот же расчетный день. Платежи, поступившие после 16:30, будут переданы в банк получателя 18 апреля.