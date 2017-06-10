Что необходимо иметь в аптечке в отпуске?

С наступлением активной поры отпусков очень актуальным становится вопрос комплектации аптечки путешественника. Правильно собранная аптечка может спасти отпуск, она является такой же необходимой в путешествии вещью как и паспорт, значится в пресс-релизе BENU Apteek.

Существуют общие рекомендации по комплектации аптечки путешественника, в неё должны обязательно входить следующие препараты:



1. Обезболивающие и жаропонижающие средства

Например, парацетамол, ибупрофен и прочие. Не забудьте, что дозировку нужно определять в соответствии с возрастом путешествующих.



2. Средства от пищевого отравления

Диарея (понос) может развиваться при различных заболеваниях и при употреблении недоброкачественной пищи. Симптомы могут появиться при таких инфекционных заболеваниях как бактериальный энтерит и энтероколит, а также при вирусных поражениях пищеварительного тракта. В аптечку путешественника рекомендуется включить лекарства применяемые при разных видах диареи. Некоторые препараты используются для лечения токсических состояний, восстановления слизистых оболочек и других тканей организма, другие, наоборот, обладают сорбирующими свойствами, например, энтерол, энтеросгель, смекта и прочие. Также рекомендуется иметь таблетки лоперамида для закрепления, а при болях в желудочно-кишечном тракте поможет но-шпа.

3. Средства при нарушении пищеварения

Улучшающие пищеварение ферментные препараты особенно полезны если Вы отправляетесь за рубеж и Вам незнакома местная кухня. Мы рекомендуем такие препараты как мезим форте, панзинорм и прочие. Непривычная пища может вызвать вздутие живота, изжогу и даже понос. Чтобы подготовить свой организм к поездке, желательно за неделю до путешествия начать принимать пробиотики, т.е. препараты с молочно-кислыми бактериями. Это поможет предотвратить возможные неприятности с пищеварением.

4. Средства от укачивания

Советуем иметь такие средства при себе если кто-то в Вашей семье страдает данной проблемой.

5. Средства облегчающие симптомы простуды, насморка, боли в горле

Даже во время отпуска никто не застрахован от простуды. Если Вы путешествуете с детьми, то возьмите с собой уже проверенные средства.

6. Противоаллергические средства

Это важная составная часть аптечки даже если никто в Вашей семье не страдает аллергией. Приступ может спровоцировать укус насекомого, незнакомый продукт и т.д.

7. Средства по обработке ран

В поездке советуем иметь с собой лейкопластыри разных размеров, холодный компресс или спрей.

8. Средство для дезинфекции

Может понадобиться при обработке ран или укусов насекомых.

9. Защитные средства от загара и средства для улучшения загара

Широкий ассортимент гигиенических и лечебно-профилактических средств направленных на защиту человека от вредного воздействия солнца. Защищать стоит не только кожу лица и тела, но и контур глаз и губы. Также необходимо иметь с собой средства помогающие при солнечных ожогах.

10. Антимоскитные средства

Например, такие как Free, Autan, Diffusil , а также средства после укусов, например, мазь Hydrocortison.

11. Термометр

Особенно важно наличие термометра в аптечке если вы путешествуете с детьми.

Если вы принимаете какие-то лекарства постоянно, они должны оказаться в вашей личной аптечке в первую очередь. Возьмите то, что поможет вам при обострении хронических заболеваний, если таковые имеются. Не забудьте, что на сильнодействующие и психотропные препараты нужно иметь рецепт врача — при его отсутствии вас могут не посадить в самолет или не пропустить через таможенный контроль.