06.07.2018, 11:10

Что можно увидеть сегодня на начинающемся в Таллинне фестивале малых производителей пива, вина и сидра?

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rus.delfi.ee
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Eestlased Soomes
Pilt on illustratiivneFoto: Priit Simson

Сегодня и завтра на рынке Балтийского вокзала (Õhtuväljak) на фестивале малых производителей пива, вина и сидра впервые 30 местных малых производителей будут делиться своими знаниями о том, как изготовлять и употреблять крафтовые напитки, сказано в пресс-релизе.

На окраине Каламая ожидается пара тысяч любителей крафтового пива, вина и сидра, которые смогут попробовать сотни различных местных напитков и поучиться их изготовлению. Так, сегодня в 17 часов винный эксперт Арне Паюла проведет обучение, посвященное эстонскому вину, а в 19 часов пивной корифей Кармо Тюэр даст обзор эстонского крафтового пива и расскажет о его особенностях. Завтра в 14:30 Паюла даст лекцию о роли сахара в процессе брожения, в 15 часов своими советами о домашнем пивоварении поделятся Pruulmeistrid.

Помимо обучений, гости фестиваля смогут внести свой вклад в выбор лучших пивоваров и виноделов среди любителей, которые рядом с официальными производителями меряются силами. Чествование лучших мастеров-любителей — как среди пивоваров, так и виноделов — состоится в 16:00.

Что предлагают сегодня и завтра малые производители на фестивале:

1. Крафтовое пиво со вкусом бананового коктейля и с лактозой и ванилью

По данным международного портала RateBeer, который посвящен пивной тематике, названная лучшей в мире новой эстонской пивоварней цыганская пивоварня UJH Mans Brewery пообещала прийти на фестиваль с популярными сортами пива, многие из которых произвели специально для фестиваля. Так, например, помимо традиционного хмельного пива можно будет попробовать пиво с лактозой и ванилью, вкус которого напоминает банановый коктейль.

2. Сидры и игристые вина из яблок Пярнумаа

На фестивале будет представлен и сидровый хутор Тори, который находится между лесами Тори и яблоневыми садами в Пярнумаа и который известен своим сидром из эстонских яблок. Изготовитель сидра обещает предложить желающим и игристые вина, сырьем для которых, среди прочего, стали ревень и березовый сок. Помимо напитков из местных яблок, желающие смогут попробовать сидр из крылаток ясеня.

3. Крафтовое пиво со вкусом шпината, лайма и лимонного пирожного

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Пиво со вкусом шпината, лайма и лимонного пирожного изготавливает пивоварня Pump, которая начала свою деятельность после того, как два ее основателя встретились в прошлом году на мероприятии Tallinn Craftbeer Weekend. Теперь пивоварня выпускает сорта пива со многими интересными вкусами и предлагает гостям фестиваля возможность их попробовать.

4. Крафтовое пиво со вкусом березового веника, черной смородины или ананаса

На карте эстонского крафтового пива пивоварня Tanker известна как одна из наиболее смелых экспериментаторов и уже ранее предлагала довольно особенные вкусы — например, вкус березового веника, черной смородины или ананаса. Как единственный производитель кислого пива, Tanker обещает предложить соответствующие интересные напитки и на фестивале малых производителей для дегустации гостями.

5. 22% или же самое крепкое эстонское крафтовое пиво

Пивоварня Lehe известна своими крепкими — до 22% - сортами пива и также заметна многими экстремальными пивными проектами. Так, например, в пиво добавлялась морковь, куркума и зеленый чай. На фестивале эта пивоварня обещает предложить большой выбор разных вкусов, в том числе и летних сортов пива.

6. Крепкая яблочная выпивка и дистиллированная из эстонских яблок водка

Известная продвижением культуры натурального сидроварения Jaanihanso Siidrivabrik изготавливает свои напитки из эстонских яблок. Помимо ценимых напитков из сбора яблок из старых эстонских садов, изготовитель сидра предлагает и, например, похожие на портвейн дистиллированные льдом сидры, крепкую яблочную выпивку и даже дистиллированную из эстонских яблок водку. Большую часть из этого ассортимента Jaanihanso представит на фестивале.

Организующий летний фестиваль малых производителей Союз малых пивоваров Эстонии был создан в 2013 с целью продолжить развитие культуры и традиции пивоварения, виноделия и изготовления сидра в Эстонии. Также целью Союза является развитие эстонской алкогольной культуры через предложение высококачественной продукции и информирование потребителя. В Союз на сегодня входят большинство действующих в Эстонии малых производителей пива, сидра и вина, чье производство не превышает 5 млн литров в год.

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