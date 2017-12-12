12.12.2017, 08:10

Что любят читать в Эстонии? Самые продаваемые книги и журналы на русском в 2017 году

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Андрей Данило
Андрей Данило
Редактор
EST
Что любят читать в Эстонии? Самые продаваемые книги и журналы на русском в 2017 году
(c) panthermedia.net / Wavebreakmedia ltd

Вы уже нашли подарки на Рождество и Новый год? Если нет, то эти списки бестселлеров от Rahva Raamat и Apollo, а также список самых популярных журналов от Lehepunkt помогут вам. Смотрите, что любят читать русскоязычные эстоноземельцы.

На заметку: "Сипсик" Эно Рауда уже сколько лет не покидает первую десятку бестселлеров, а в топе продаж Apollo даже занимает второе место. А вот интерактивные книги-блокноты Кери Смит из серии "Уничтожь меня" ушли с первых строчек, но топ продаж так и не покинули.

В топ продаж вернулись книги о Гарри Поттере Джоан Роулинг. Причем, если "Проклятое дитя" — новая книга, а "Фантастические твари" — последняя экранизированная книга из серии, то возвращение "Философского камня" стало неожиданностью. Во всяком случае, начинать знакомство с миром Гарри Поттера никогда не поздно.

Интересно и появление в топе продаж романа Джорджа Оруэлла "1984". В США книга стала бестселлером после инаугурации Дональда Трампа. Видимо, интерес к роману в свете событий на мировой арене проявляют не только американцы.

ТОП ПРОДАЖ 2017 от RAHVA RAAMAT

  1. Гарри Поттер и проклятое дитя. Части 1 и 2 / Дж. К. Роулинг
  2. Путешествие Лотты в теплые края / Андрус Кивиряхк
  3. Очаровательный кишечник. Как самый могущественный орган управляет нами / Джулия Эндерс
  4. Весна и Какашка / Андрус Кивиряхк
  5. Самоучитель эстонского языка, или Скорая грамматическая помощь / Михаил Стальнухин
  6. Уничтожь меня! Уникальный блокнот для творческих людей / Кери Смит
  7. Криминальная Эстония / Светлана Логинова
  8. Медиум. В поисках жизни / Александр Шепс
  9. Сипсик / Эно Рауд
  10. Шантарам 1-2 / Грегори Дэвид Робертс
  11. Энциклопедия ”Что, зачем и почему?”
  12. Мата Хари. Шпионка / Пауло Коэльо
  13. Что скрывает кожа. 2 квадратных метра, которые диктуют, как нам жить / Яэль Адлер
  14. Книга для чтения детям от 6 месяцев до 3 лет
  15. Муфта, Полботинка и Моховая Борода / Эно Рауд
  16. #В постели с твоим мужем. Записки любовницы. Женам читать обязательно! / Ника Набокова
  17. 1984 / Джордж Оруэлл
  18. Девушка в поезде / Пола Хокинс
  19. Легенды и были Старого Таллинна / Юри Куускемаа
  20. После тебя / Джоджо Мойес
  21. Драгоценные камни / Татьяна Морозова
  22. Диппер и Мэйбл. Сокровища пиратов времени
  23. Цветы для Элджернона / Дэниел Киз
  24. Гарри Поттер и философский камень / Дж. К. Роулинг
  25. Бабий ветер / Дина Рубина
  26. Дом странных детей / Ренсом Риггз
  27. Фантастические твари и где они обитают / Дж. К. Роулинг
  28. Зулейха открывает глаза / Гузель Яхина
  29. Сила подсознания, или как изменить жизнь за 4 недели / Джо Диспенза
  30. До встречи с тобой / Джоджо Мойес

ТОП ПРОДАЖ 2017 от APOLLO

  1. Гарри Поттер и проклятое дитя. Части 1 и 2 / Дж. К. Роулинг
  2. Сипсик / Эно Рауд
  3. Путешествие Лотты в теплые края / Андрус Кивиряхк
  4. Уничтожь меня! Уникальный блокнот для творческих людей / Кери Смит
  5. Поки / Эдгар Валтер
  6. Весна и Какашка / Андрус Кивиряхк
  7. Начни общаться. Современный русско-английский суперразговорник
  8. Очаровательный кишечник. Как самый могущественный орган управляет нами / Джулия Эндерс
  9. Уничтожь меня везде / Кери Смит
  10. Что скрывает кожа. 2 квадратных метра, которые диктуют, как нам жить / Яэль Адлер

Что касается журналов, эстоноземельцам явно не по душе глянец, и они
предпочитают издания другого рода, такие как "Тайны звезд" и "Загадки
истории".

ТОП ПРОДАЖ ЖУРНАЛОВ от LEHEPUNKT

  1. Тайны звезд
  2. Бурда
  3. Аргументы и факты
  4. Дарья
  5. Коллекция Караван историй
  6. Вестник ЗОЖ
  7. Вот это истории
  8. Загадки истории
  9. Моя прекрасная дача
  10. Susanna MODEN
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