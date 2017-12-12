Что любят читать в Эстонии? Самые продаваемые книги и журналы на русском в 2017 году

Вы уже нашли подарки на Рождество и Новый год? Если нет, то эти списки бестселлеров от Rahva Raamat и Apollo, а также список самых популярных журналов от Lehepunkt помогут вам. Смотрите, что любят читать русскоязычные эстоноземельцы.

На заметку: "Сипсик" Эно Рауда уже сколько лет не покидает первую десятку бестселлеров, а в топе продаж Apollo даже занимает второе место. А вот интерактивные книги-блокноты Кери Смит из серии "Уничтожь меня" ушли с первых строчек, но топ продаж так и не покинули.

В топ продаж вернулись книги о Гарри Поттере Джоан Роулинг. Причем, если "Проклятое дитя" — новая книга, а "Фантастические твари" — последняя экранизированная книга из серии, то возвращение "Философского камня" стало неожиданностью. Во всяком случае, начинать знакомство с миром Гарри Поттера никогда не поздно.

Интересно и появление в топе продаж романа Джорджа Оруэлла "1984". В США книга стала бестселлером после инаугурации Дональда Трампа. Видимо, интерес к роману в свете событий на мировой арене проявляют не только американцы.

ТОП ПРОДАЖ 2017 от RAHVA RAAMAT

Гарри Поттер и проклятое дитя. Части 1 и 2 / Дж. К. Роулинг Путешествие Лотты в теплые края / Андрус Кивиряхк Очаровательный кишечник. Как самый могущественный орган управляет нами / Джулия Эндерс Весна и Какашка / Андрус Кивиряхк Самоучитель эстонского языка, или Скорая грамматическая помощь / Михаил Стальнухин Уничтожь меня! Уникальный блокнот для творческих людей / Кери Смит Криминальная Эстония / Светлана Логинова Медиум. В поисках жизни / Александр Шепс Сипсик / Эно Рауд Шантарам 1-2 / Грегори Дэвид Робертс Энциклопедия ”Что, зачем и почему?” Мата Хари. Шпионка / Пауло Коэльо Что скрывает кожа. 2 квадратных метра, которые диктуют, как нам жить / Яэль Адлер Книга для чтения детям от 6 месяцев до 3 лет Муфта, Полботинка и Моховая Борода / Эно Рауд #В постели с твоим мужем. Записки любовницы. Женам читать обязательно! / Ника Набокова 1984 / Джордж Оруэлл Девушка в поезде / Пола Хокинс Легенды и были Старого Таллинна / Юри Куускемаа После тебя / Джоджо Мойес Драгоценные камни / Татьяна Морозова Диппер и Мэйбл. Сокровища пиратов времени Цветы для Элджернона / Дэниел Киз Гарри Поттер и философский камень / Дж. К. Роулинг Бабий ветер / Дина Рубина Дом странных детей / Ренсом Риггз Фантастические твари и где они обитают / Дж. К. Роулинг Зулейха открывает глаза / Гузель Яхина Сила подсознания, или как изменить жизнь за 4 недели / Джо Диспенза До встречи с тобой / Джоджо Мойес

ТОП ПРОДАЖ 2017 от APOLLO

Гарри Поттер и проклятое дитя. Части 1 и 2 / Дж. К. Роулинг Сипсик / Эно Рауд Путешествие Лотты в теплые края / Андрус Кивиряхк Уничтожь меня! Уникальный блокнот для творческих людей / Кери Смит Поки / Эдгар Валтер Весна и Какашка / Андрус Кивиряхк Начни общаться. Современный русско-английский суперразговорник Очаровательный кишечник. Как самый могущественный орган управляет нами / Джулия Эндерс Уничтожь меня везде / Кери Смит Что скрывает кожа. 2 квадратных метра, которые диктуют, как нам жить / Яэль Адлер

Что касается журналов, эстоноземельцам явно не по душе глянец, и они

предпочитают издания другого рода, такие как "Тайны звезд" и "Загадки

истории".

ТОП ПРОДАЖ ЖУРНАЛОВ от LEHEPUNKT