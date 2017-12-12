Что любят читать в Эстонии? Самые продаваемые книги и журналы на русском в 2017 году

Вы уже нашли подарки на Рождество и Новый год? Если нет, то эти списки бестселлеров от Rahva Raamat и Apollo, а также список самых популярных журналов от Lehepunkt помогут вам. Смотрите, что любят читать русскоязычные эстоноземельцы.
На заметку: "Сипсик" Эно Рауда уже сколько лет не покидает первую десятку бестселлеров, а в топе продаж Apollo даже занимает второе место. А вот интерактивные книги-блокноты Кери Смит из серии "Уничтожь меня" ушли с первых строчек, но топ продаж так и не покинули.
В топ продаж вернулись книги о Гарри Поттере Джоан Роулинг. Причем, если "Проклятое дитя" — новая книга, а "Фантастические твари" — последняя экранизированная книга из серии, то возвращение "Философского камня" стало неожиданностью. Во всяком случае, начинать знакомство с миром Гарри Поттера никогда не поздно.
Интересно и появление в топе продаж романа Джорджа Оруэлла "1984". В США книга стала бестселлером после инаугурации Дональда Трампа. Видимо, интерес к роману в свете событий на мировой арене проявляют не только американцы.
ТОП ПРОДАЖ 2017 от RAHVA RAAMAT
- Гарри Поттер и проклятое дитя. Части 1 и 2 / Дж. К. Роулинг
- Путешествие Лотты в теплые края / Андрус Кивиряхк
- Очаровательный кишечник. Как самый могущественный орган управляет нами / Джулия Эндерс
- Весна и Какашка / Андрус Кивиряхк
- Самоучитель эстонского языка, или Скорая грамматическая помощь / Михаил Стальнухин
- Уничтожь меня! Уникальный блокнот для творческих людей / Кери Смит
- Криминальная Эстония / Светлана Логинова
- Медиум. В поисках жизни / Александр Шепс
- Сипсик / Эно Рауд
- Шантарам 1-2 / Грегори Дэвид Робертс
- Энциклопедия ”Что, зачем и почему?”
- Мата Хари. Шпионка / Пауло Коэльо
- Что скрывает кожа. 2 квадратных метра, которые диктуют, как нам жить / Яэль Адлер
- Книга для чтения детям от 6 месяцев до 3 лет
- Муфта, Полботинка и Моховая Борода / Эно Рауд
- #В постели с твоим мужем. Записки любовницы. Женам читать обязательно! / Ника Набокова
- 1984 / Джордж Оруэлл
- Девушка в поезде / Пола Хокинс
- Легенды и были Старого Таллинна / Юри Куускемаа
- После тебя / Джоджо Мойес
- Драгоценные камни / Татьяна Морозова
- Диппер и Мэйбл. Сокровища пиратов времени
- Цветы для Элджернона / Дэниел Киз
- Гарри Поттер и философский камень / Дж. К. Роулинг
- Бабий ветер / Дина Рубина
- Дом странных детей / Ренсом Риггз
- Фантастические твари и где они обитают / Дж. К. Роулинг
- Зулейха открывает глаза / Гузель Яхина
- Сила подсознания, или как изменить жизнь за 4 недели / Джо Диспенза
- До встречи с тобой / Джоджо Мойес
ТОП ПРОДАЖ 2017 от APOLLO
- Гарри Поттер и проклятое дитя. Части 1 и 2 / Дж. К. Роулинг
- Сипсик / Эно Рауд
- Путешествие Лотты в теплые края / Андрус Кивиряхк
- Уничтожь меня! Уникальный блокнот для творческих людей / Кери Смит
- Поки / Эдгар Валтер
- Весна и Какашка / Андрус Кивиряхк
- Начни общаться. Современный русско-английский суперразговорник
- Очаровательный кишечник. Как самый могущественный орган управляет нами / Джулия Эндерс
- Уничтожь меня везде / Кери Смит
- Что скрывает кожа. 2 квадратных метра, которые диктуют, как нам жить / Яэль Адлер
Что касается журналов, эстоноземельцам явно не по душе глянец, и они
предпочитают издания другого рода, такие как "Тайны звезд" и "Загадки
истории".
ТОП ПРОДАЖ ЖУРНАЛОВ от LEHEPUNKT
- Тайны звезд
- Бурда
- Аргументы и факты
- Дарья
- Коллекция Караван историй
- Вестник ЗОЖ
- Вот это истории
- Загадки истории
- Моя прекрасная дача
- Susanna MODEN