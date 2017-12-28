Что купить за биткоины и как обменять их на реальные деньги

С помощью криптовалют можно оплатить счет в кафе или купить товары в интернет-магазине. DW выяснила, где можно потратить биткоины и как перевести виртуальные деньги в реальные.

Несмотря на скептическое отношение центробанков ряда крупных стран, биткоин не теряет своей популярности. Криптовалюта вновь укрепляет свои позиции после того, как на прошлой неделе потеряла около трети своей стоимости. К массовым распродажам биткоина тогда привели предупреждения аналитиков, что его курс сильно переоценен.

В середине декабря курс биткоина достиг исторического пика, превысив 20 тысяч долларов. Ажиотажный спрос на эту самую известную криптовалюту объясняется стремлением инвесторов быстро заработать. "Рынок криптовалют — в основном спекулятивный, — пояснил в интервью DW редактор российского портала о криптовалютах Happy Coin Club Валерий Смаль. — Люди, которые туда пришли, надеются, что сегодня они купили валюту, а уже завтра станут миллионерами".

Тем не менее в некоторых странах криптовалюту используют, чтобы расплатиться за самые обыкновенные услуги — такие, как покупки в интернет-магазинах или бронирование отелей. DW решила разобраться, что и где можно купить за биткоины и как обменять их на реальные деньги.

Продам дрова за биткоины

Официальным платежным средством криптовалюту пока что признала только Япония. В скором времени ее примеру также могут последовать Малайзия и Южная Корея, рассказал аналитик брокерской компании "Альпари" Роман Ткачук. В остальных странах речь идет лишь о единичных случаях оплаты виртуальными деньгами, добавил эксперт: "Власти настороженно относятся к криптовалютам".

Узнать, какие компании и в каких странах принимают к оплате криптовалюту, можно на сайте Coinmap. По данным на 27 декабря, на нем было зарегистрировано 11348 фирм и индивидуальных предпринимателей. Больше всего их в США, Японии, Южной Корее, а среди стран Западной Европы — в Бельгии, Нидерландах, Италии, Швейцарии, Австрии и Великобритании. Россия на их фоне выглядит более чем скромно: здесь, если верить карте, таких компаний единицы.

Однако среди них встречаются весьма неожиданные варианты: к примеру, компания, занимающаяся продажей колотых дров в подмосковном Егорьевске. На заданный по телефону вопрос корреспондента DW, действительно ли за дрова можно расплатиться криптовалютой, представитель фирмы сначала с сомнением спросила: "А у вас она есть?" — а потом сообщила, что такой способ оплаты временно не работает, но уже в январе прием электронных денег возобновится.

Где потратить биткоины

В этом году сразу несколько крупных российских компаний объявляли о планах принимать к оплате криптовалюту. В мае с таким заявлением выступил, к примеру, онлайн-ритейлер "Юлмарт". Однако пока среди способов оплаты на его сайте криптовалюта не значится. "Многие используют этот ажиотаж для пиара", — уверен Валерий Смаль. По его словам, криптовалюту в стране сейчас принимают лишь фермерский кооператив LavkaLavka (чье руководство в августе из-за этого вызывали в прокуратуру) и подмосковное крестьянское хозяйство "Колионова" Михаила Шляпникова.

В отличие от России, в некоторых европейских странах расплатиться криптовалютой можно в кафе и ресторанах. Сделать это довольно просто, объясняет Валерий Смаль. Для этого необходимо с помощью специального приложения на смартфоне сканировать QR-код, сгенерированный поставщиком услуги и содержащий его биткоин-адрес. После этого на экране смартфона клиента появляется адрес, куда он и переводит нужную сумму.

Обменники для биткоинов

Однако платить биткоинами за чашку кофе сегодня слишком дорого, отмечает эксперт. Среди причин — низкая скорость и высокая стоимость транзакций. Гораздо проще перевести криптовалюту в "живые" деньги. Это можно сделать несколькими способами, рассказали опрошенные DW специалисты.

Один из них — через криптовалютные биржи, к примеру Bitfinex, cex.io или российскую EXMO.com. Зарегистрированные на них пользователи могут продавать на бирже криптовалюту, после чего выводить соответствующую сумму в долларах, евро или рублях на свою банковскую карту, привязанную к их биржевым аккаунтам.

Еще один способ — конвертировать виртуальные деньги в реальные через так называемые обменники. Это сервисы-посредники, с помощью которых можно вывести средства от продажи криптовалюты на обычные электронные кошельки, например "Яндекс-Деньги" или даже обменивать виртуальные деньги при помощи ботов в Telegram. Недостаток таких сервисов — слишком высокая комиссия, отметил Валерий Смаль.

Риск есть всегда

Наконец, самый простой, хотя и не самый надежный способ обмена криптовалюты называется peer-to-peer. Он подразумевает личное взаимодействие между продавцом и покупателем и расчет за криптовалюту наличными или переводом на банковскую карту. Потенциального покупателя виртуальных денег можно найти в одном из интернет-сообществ, самое крупное из которых — Lokalbitcoins.com. Правда, такой способ обмена несет большие риски, поскольку ни у продавца, ни у покупателя нет гарантии, что вторая сторона исполнит свои обязательства, говорят эксперты.

Впрочем, никаких гарантий нет и при проведении операций с криптовалютами другими способами. Роман Ткачук из "Альпари" напомнил о закрытии в 2014 году одной из крупнейших торговых площадок Mt Goxb и потере средств ее клиентов.

Однако независимо от того, какой способ обмена криптовалюты выбирает инвестор, главный риск, который нужно учитывать, — это ее высокая волатильность. "Декабрь показал, что биткоин может не только сильно расти, но и сильно падать", — отметил Ткачук. Он не исключает, что за декабрьской волной снижения курса биткоина может последовать еще одна, поскольку операции с этой криптовалютой сопряжены с рядом серьезных и пока не решенных проблем. "На мой взгляд, сейчас покупать этот актив уже поздно", — резюмировал Ткачук.