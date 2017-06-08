Что делать при ДТП за границей?

В летний период чаще путешествуют за границу на автомобилях и вместе с этим количество ДТП за границей, сообщает If Kindlustus.

Клиенты If Kindlustus причинили в прошлом году 911 ДТП за границей, за пять месяцев этого года причинено 451 несчастных случаев. Больше всего произошло ДТП в Финляндии (89 ущербов), в Германии (83 ущербов), в Швеции (64 ущербов), в России (33 ущербов) и в Польше (24 ущербов).

По словам руководителя отдела рассмотрения ущербов, If Kindlustus Таави Киибуса, попадая в ДТП за границей в первую очерет зафиксировать место происшествия и ущерб.

"Заполнить бланк и зафиксировать местоположение автомобилей и повреждения, например сделать фотографии камерой мобильного телефона. Также советует сфотографировать водительское удостоверение и страховой полис второго участника”, — сказал Киибус.

Также Киибус советует взять с собой форму сообщения о ДТП на эстонском языке, поскольку бланк на иностранном языке может быть непонятен. Во всех странах форма бланка одинаковая. В дополнение стоит иметь с собой зеленую карту, не зависимо от того является ли это путешествие в данной стране, обязательным или нет. При наличии зелёной карты дело по ДТП будет продвигаться легче. Зеленую карту If выдает бесплатно.

В зависимости от того, произошло ли ДТП в Европе или в России, процедуры после происшествия могут отличаться. Далее даем обзор как действовать в этих случаях:

Как действовать при ДТП в Европе?

Заполните на месте происшествия "Сообщение о дорожно-транспортном происшествии" или зафиксируйте место вместе с показаниями с помощью мобильного телефона или запишите на бумаге данные о ДТП и его участниках.

Если Вы являетесь виновником ДТП, попросите пострадавшего обратиться к представителю своего страхового общества в его стране проживания или к своему страховщику.

Если Вы являетесь пострадавшим, НЕ подписывайте ни одной бумаги, если Вы не уверены на счёт ответственности. Заполните как иностранную версию "Сообщения об ущербе" второго участника, так и его эстонскую версию. Попросите у виновника страховой полис, запишите название страхового общества и при возможности сфотографируйте полис.

Если возникнет спор об ответственности, вызовите полицию и попросите справку о ДТП.

Сделайте фотографии повреждений и положения как своего автомобиля, так и второго участника.

При первой возможности сообщите о происшествии своему страховщику.

Как действовать при ДТП в России?

Сообщите о ДТП в Бюро зеленой карты России +7 (495 ) 641 27 87.

Всегда звоните в полицию и действуйте в соответствии с указаниями полиции.

Не передвигайте свой автомобиль до приезда полиции. Возьмите у полиции справку, она может пригодиться при пересечении границы.

Сделайте фотографии повреждений и положения как своего автомобиля, так и второго участника. Заполните со вторым участником "Сообщение о ДТП".

Если Вы являетесь пострадавшим в ДТП, сразу обратитесь в страховое общество виновника и действуйте в соответствии с их указаниями. NB! Пострадавший не может ходатайствовать о возмещении ущерба в Эстонии.