Что делать, если вы оказались должны налог государству, а у вас нет всей суммы разом? Отвечает налоговая

Предполагается, что доплатить его придется 5,8% от общего числа получивших доход.

Последний день подачи декларации о доходах — 1 апреля. ”В случае, если на основании декларации выяснится, что получавшему доход придется доплатить налог государству, конечная дата — 1 июля”, — сказала пресс-секретарь Налогово-таможенного департамента Каиа-Лийза Табри. По ее словам, выплату можно отсрочить.

Налоговые декларации физические лица могут подавать с 15 февраля по 1 апреля 2019 года. Возврат налогов начнется 26 февраля для подавших декларацию в e-maksuamet/e-toll клиентов и 19 марта для подавших декларацию на бумаге.

Чтобы проверить, задолжали ли вы государству, необходимо зайти в личный аккаунт в онлайн-среде Налогово-таможенного департамента e-maksuamet/e-toll и выбрать графу "Мои доходы"/"Minu sissetulekud".