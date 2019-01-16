Что делать, если вы оказались должны налог государству, а у вас нет всей суммы разом? Отвечает налоговая

На основании данных о декларировании доходов за 11 месяцев прошлого года, подоходный налог уплатили на 57 000 человек меньше, чем ожидалось. Это — 10,8 млн евро. Что же делать, если нет возможности разом выплатить государству всю сумму?
Предполагается, что доплатить его придется 5,8% от общего числа получивших доход.
Последний день подачи декларации о доходах — 1 апреля. ”В случае, если на основании декларации выяснится, что получавшему доход придется доплатить налог государству, конечная дата — 1 июля”, — сказала пресс-секретарь Налогово-таможенного департамента Каиа-Лийза Табри. По ее словам, выплату можно отсрочить.
Налоговые декларации физические лица могут подавать с 15 февраля по 1 апреля 2019 года. Возврат налогов начнется 26 февраля для подавших декларацию в e-maksuamet/e-toll клиентов и 19 марта для подавших декларацию на бумаге.
Чтобы проверить, задолжали ли вы государству, необходимо зайти в личный аккаунт в онлайн-среде Налогово-таможенного департамента e-maksuamet/e-toll и выбрать графу "Мои доходы"/"Minu sissetulekud".