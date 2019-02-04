Что будет, если не подавать налоговую декларацию? Отвечает департамент

”Вернет ли государство человеку деньги (при условии, что человек должен был их получить)? И что станет с людьми, которые должны доплатить, но декларацию не представят?”

По словам пресс-секретаря Налогово-таможенного департамента Райнера Лауритса, если у человека есть возможность получить обратно деньги, то ему следует подать декларацию. ”Автоматически переплаченный подоходный налог не возвращается”, — сказал он.

”Те люди, которые по нашим данным должны доплатить и те, у которых есть право на возврат, получат от нас в марте прямое оповещение о том, что до 1 апреля следует представить декларацию о доходах”, — добавил он.

Не подавать декларацию могут физические лица, с дохода которых не надо платить дополнительного подоходного налога или доход которых не превысил не облагаемый налогом доход, то есть 6000 евро.

Подача деклараций начнется с 15 февраля.