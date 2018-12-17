Члены совета нарвской муниципальной газеты работают бесплатно



Об этом в своем ответе на запрос оппозиционной фракции "Наша Нарва" сообщил мэр Нарвы Тармо Таммисте.

ЦУ Narva Linnaleht, основанное 16 ноября 2018 года, находится в ведении Департамента развития и экономики. Его главной задачей является выпуск городской бесплатной газеты Narva Linnaleht. Первый номер газеты вышел 16 ноября.

В совет целевого учреждения входят представители правящей фракции "Нарва — наш дом" Лариса Оленина, Ирина Янович и Галина Вологдина.

В бюджете Нарвы на следующий год для муниципальной газеты Narva Linnaleht запланировано 120 000 евро.