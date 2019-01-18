Члены фракции Isamaa представили Рийгикогу законопроект о понижении алкогольного акциза(6)
Члены фракции партии Isamaa в Рийгикогу продолжают бороться с алкогольным акцизом, представив законопроект по его понижению.
Члены фракции партии Isamaa в Рийгикогу продолжают бороться с алкогольным акцизом, представив законопроект по его понижению.
Депутаты Рийгикогу Айвар Кока, Андрес Метсоя, Тармо Круузимяэ, Райво Аэг и Марие Аунасте 16. января инициировали законопроект по изменению Закона об акцизе на алкоголь, табак, топливо и электричество.
Законопроект предусматривает понижение алкогольного акциза до такого уровня, который бы способствовал прекращению трансграничной торговли алкоголем между Латвией и Эстонией. Законопроект считает, что для этого акцизы должны быть на уровене, сравнимым с латвийским.
Руководящей комиссией указана финансовая комиссия.
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