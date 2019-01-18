18.01.2019, 16:41

Члены фракции Isamaa представили Рийгикогу законопроект о понижении алкогольного акциза

 (6)
rus.delfi.ee
EST 3
Viina hind Lätis
Viina hind LätisFoto: Anni Õnneleid

Члены фракции партии Isamaa в Рийгикогу продолжают бороться с алкогольным акцизом, представив законопроект по его понижению.

Депутаты Рийгикогу Айвар Кока, Андрес Метсоя, Тармо Круузимяэ, Райво Аэг и Марие Аунасте 16. января инициировали законопроект по изменению Закона об акцизе на алкоголь, табак, топливо и электричество.

Законопроект предусматривает понижение алкогольного акциза до такого уровня, который бы способствовал прекращению трансграничной торговли алкоголем между Латвией и Эстонией. Законопроект считает, что для этого акцизы должны быть на уровене, сравнимым с латвийским.

Руководящей комиссией указана финансовая комиссия.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии