Правительство сегодня поддержало формирование комиссии для назначения членов советов коммерческих объединений с долей государства, то есть комитета назначения, сообщило Министерство финансов. Комитетом будет руководить Эркки Раазуке.

По сообщению министерства, комиссия начнет работу в ближайшее время. В нее еще входят два канцлера, один из Министерства финансов и второй из того министерства, в сфере администрирования которого находится предприятие, а также Гуннар Окк, Свен Пертенс и Дэвид Джеймс О’Брок-Кальювеэ.

"Задача комитета назначения — находить членов советов государственных коммерческих объединений, исходя из профессиональных навыков и опыта. Государство ждет от своих коммерческих объединений такой же, как у частного сектора, эффективности, и для ее достижения нет другого пути, как только руководить объединениями как можно ближе к лучшей практике частного сектора", — сказал министр финансов Свен Сестер в пресс-сообщении министерства.

Комитете назначения, по сообщению министерства, будет делать общему собранию коммерческого объединения или управляющему соответствующим коммерческим объединением министру предложения для избрания и отзыва членов совета, а также относительно количества членов совета и их зарплаты.

Комитет назначения будет заниматься членами советов 31 коммерческого объединения с долей государства, которых в общей сложности около 150.