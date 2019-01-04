04.01.2019, 08:46

Членом правления Enefit Green стал Линас Сабаляускас


rus.delfi.ee
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Членом правления Enefit Green стал Линас Сабаляускас
Фото: Eesti Energia

С 2 января в должность директора по развитию и четвертого члена правления Enefit Green, предприятия Eesti Energia по возобновляемой энергии, вступил Линас Сабаляускас, который, среди прочего, выполняет роль регионального руководителя Enefit Green по Литве, значится в пресс-релизе.

По словам председателя правления Enefit Green Ааво Кярмаса, Eesti Energia поставила перед собой амбициозную задачу увеличить к 2022 году производство электроэнергии из возобновляемых и альтернативных источников энергии до 40 % от всего производства электроэнергии, и Enefit Green играет в этом важную роль. ”Литва является для нас важным рынком, и уже сегодня у нас имеются там 5 ветряных парков общей мощностью 139 МВт и 300 МВт по проектам развития. Кроме того, мы готовы инвестировать в проекты как в Эстонии, Финляндии, Латвии, так и в Польше. Линас имеет богатый опыт по развитию возобновляемой энергии как в Литве, так и на других рынках, благодаря чему он будет выполнять обязанности не только руководителя по Литве, но и члена правления Enefit Green”, — рассказал Кярмас. Основной сферой ответственности Линаса Сабаляускаса в правлении Enefit Green будет разработка и реализация проектов возобновляемой энергии.

”Я всегда хотел работать на предприятии, которое ставит перед собой амбициозные, но тем не менее достижимые цели. Стратегия Enefit Green состоит в том, чтобы развиваться дальше, увеличивая свои объемы производства во всем регионе. Благодаря этому предприятие будет становиться все более важным и международным игроком в Балтийском регионе, поэтому мы должны всегда продумывать свои ходы на несколько шагов вперед. Я убежден, что смогу как новый член правления и руководитель по Литве помочь Enefit Green в достижении их амбиций и поставленных задач”, — сказал Сабаляускас. Помимо прочего, по его словам, решающим фактором в его намерении присоединиться к предприятию стала хорошая организационная культура Enefit Green, в которой ценятся работники.

Линас Сабаляускас имеет почти 16-летний опыт в области возобновляемой энергии, полученный за время работы в Achema Group, где в последний год он был председателем правления Achema Group. Помимо этого, Сабаляускас был председателем и членом правления Литовской ассоциации ветряных электростанций и Ассоциации гидроэнергетики, а последние два года также возглавлял комитет по энергетике Конфедерации промышленников Литвы.

Правление Enefit Green продолжит свою работу в составе четырех членов. Помимо председателя правления Ааво Кярмаса и только что назначенного на должность ответственного за руководство проектами развития Линаса Сабаляускаса, в состав правления входят также ответственный за производство Иннар Каазик и занимающийся финансовой сферой Вейко Ряйм.

Enefit Green — принадлежащее Eesti Energia предприятие по производству возобновляемой энергии, которое производит электричество и тепло из ветра, воды, биомассы, солнца, биогаза и смешанных бытовых отходов. Enefit Green также владеет заводом по производству топливных гранул в Латвии. В ноябре 2018 предприятие приобрело Nelja Energia. После сделки производство электроэнергии Enefit Green выросло практически в три раза, превысив за год рубеж в 1 тераватт-час.

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