Членом правления Enefit Green стал Линас Сабаляускас

”Я всегда хотел работать на предприятии, которое ставит перед собой амбициозные, но тем не менее достижимые цели. Стратегия Enefit Green состоит в том, чтобы развиваться дальше, увеличивая свои объемы производства во всем регионе. Благодаря этому предприятие будет становиться все более важным и международным игроком в Балтийском регионе, поэтому мы должны всегда продумывать свои ходы на несколько шагов вперед. Я убежден, что смогу как новый член правления и руководитель по Литве помочь Enefit Green в достижении их амбиций и поставленных задач”, — сказал Сабаляускас. Помимо прочего, по его словам, решающим фактором в его намерении присоединиться к предприятию стала хорошая организационная культура Enefit Green, в которой ценятся работники.

Линас Сабаляускас имеет почти 16-летний опыт в области возобновляемой энергии, полученный за время работы в Achema Group, где в последний год он был председателем правления Achema Group. Помимо этого, Сабаляускас был председателем и членом правления Литовской ассоциации ветряных электростанций и Ассоциации гидроэнергетики, а последние два года также возглавлял комитет по энергетике Конфедерации промышленников Литвы.

Правление Enefit Green продолжит свою работу в составе четырех членов. Помимо председателя правления Ааво Кярмаса и только что назначенного на должность ответственного за руководство проектами развития Линаса Сабаляускаса, в состав правления входят также ответственный за производство Иннар Каазик и занимающийся финансовой сферой Вейко Ряйм.

Enefit Green — принадлежащее Eesti Energia предприятие по производству возобновляемой энергии, которое производит электричество и тепло из ветра, воды, биомассы, солнца, биогаза и смешанных бытовых отходов. Enefit Green также владеет заводом по производству топливных гранул в Латвии. В ноябре 2018 предприятие приобрело Nelja Energia. После сделки производство электроэнергии Enefit Green выросло практически в три раза, превысив за год рубеж в 1 тераватт-час.