Член правления Tallink Takso — о проблемах Taxify, качестве услуг и перспективах

По словам члена правления Tallink Takso Альгера Хольцманна, неразбериха, возникшая в последнее время вокруг Taxify — явный знак, что рынок таксоизвоза начал упорядочиваться, и, что самое главное, в результате перераспределения водителей несомненно повысится и качество услуги, пишет Ärileht.

Хотя с приходом данной системы, по словам Хольцманна, энтузиасты заговорили об исчезновении традиционного таксоизвоза, с течением времени стало ясно: ничего подобного не происходит. Наоборот: Uber и Taxify устроили серьезное лобби, и сами стали таксофирмами. Государство такой тип услуги законодательно обозначило как тип таксоизвоза. То, что эти фирмы говорят о себе как об ИТ-платформах, более неважно: очевидно, что это таксофирмы, относительно чего теперь имеется и решение Европейского суда.

”Следует признать: Uber и Taxify привнесли на эстонский рынок новое качество, привлекая в эту область много водителей нового поколения. Благорадя им образ услуги обновился. Но с точки зрения цены курс взят на конкуренцию, скорее, не с обычными такси, а с трамваями-троллейбусами, что тем более сформировало для клиента фантастическое сочетание цены и качества”, — отметил Хольцманн.

Движение таксистов Taxify на рынке труда — чувствуется и заметно, пишет автор. ”И мы тоже получили в Takso24 уже несколько хороших людей, которые ранее ездили по системе Taxify и поняли, что работа таксистом их всерьез интересует. Можем гарантировать им приличных доход и по мере надобности и рабочие отношения”.

”Если верить опубликованной в СМИ информации, что в неделю из Taxify уходят 50 водителей, то предприятию придется менее чем в полгода или сворачиваться, или же искать новых водителей, арендующих на невыгодных условиях машину, чтобы зарабатывать очень мало. И неизбежно это приведет к снижению качества услуги”, — резюмировал он.