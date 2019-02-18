Член правления Bigbank: скоро будет разумнее брать кредиты в Латвии

По словам Мартина Лянтса, введение предельной процентной ставки по кредитам в Латвии начало значительно снижать среднюю ставку затратности кредита. ”Если в первом квартале 2018-го года ставка затратности кредита в Латвии составляла 21,1%, то к концу года в четвертом квартале уже 18,7%. В Эстонии дела идут по-другому: если во втором квартале 2017-го года средняя ставка была 17,8%, то в четвертом квартале 2018-го года она поднялась до 19,5%, что является абсолютным европейским рекордом. Так что рекламные ограничения в отношении потребительских кредитов не сделали кредиты дешевле, а наоборот повлияли на повышение процентных ставок”.

”Создается впечатление, что жителям просто нравится радовать короля Швеции, и в то же время с гордостью говорить, что наша страна самая дорогая в Европе. Согласно проведенному Bigbank анализу рынка, в Эстонии на данный момент предлагают самый дорогой потребительский кредит в Европе. При этом как в Швеции, так и в Финляндии ставка затратности кредита более чем в два раза ниже — значительно меньше 10%. Даже в тех странах, которые значительно уступают нам по уровню жизни, например, в Болгарии или в Румынии этот показатель ниже 11%”, — добавил Лянтс.