Член правления A. Le Coq: Эстония уступит в следующем году более 115 млн евро Латвии и Финляндии

На состоявшейся вчера в Vaba Lava экономической конференции Rimi ”Как получать больше денег за свой товар?” член правления A. Le Coq Тармо Нооп заявил, что в следующем, 2018 году государство рассчитывает получить 341 миллион евро за счет акциза на алкогольные напитки, но производители прогнозируют всего 225 миллионов, говорится в пресс-релизе.

Как отметил Тармо Нооп, в следующем году наступит спад спроса из Финляндии, да и в текущем году поток туристов из этой страны уже уменьшился на 20%. Тармо Нооп подчеркнул, что конкурентоспособность экономики в значительной степени зависит от налоговой конкурентоспособности, которая постепенно ухудшается в Эстонии, поскольку у нас политика доминирует над экономикой.

”Последствием возрастания налогового бремени стала приграничная торговля, — сказал Тармо Нооп. — За последний год количество рабочих мест в нашем секторе уменьшилось примерно на 100, при этом пришлось закрыть 20 магазинов. Спад трудовой занятости продолжается. Все мы знаем организацию работы баров в Южной Эстонии: дешевая латвийская водка скупается ящиками, потом докупается одна бутылка водки с эстонскими акцизными марками. В эту бутылку наливают латвийскую водку и так ее продают, с виду все официально. Все происходит именно так, это факт”.

”В перспективе намечается и экономический спад, но мы сейчас еще не ощущаем этого, поскольку на экспортных рынках наблюдается подъем, — добавил Тармо Нооп. — Рост экономики в значительной степени зависит от конкурентоспособности системы налогообложения. Как раз такую конкурентоспособность мы теряем все больше и больше. Для оценки конкурентоспособности существует простое правило — если предприятия или индивидуумы принимают решения (инвестиции, покупки и т.п.) в пользу другого государства, то наша конкурентоспособность уменьшается. Сейчас наблюдается именно такая тенденция”.

”Если мы хотим добиться экономического роста, то мы должны зарабатывать больше и через конкурентоспособное налогообложение. Мы должны поставить конкурентоспособность во главу угла, — заявил Тармо Нооп. — Наше государство учитывает единственный источник дохода — предпринимательство. Цель текущей политики в области употребления алкогольных напитков — сократить объемы. Но эта цель уже достигнута”.

”За десять лет, с 2007 года, абсолютный показатель потребления алкогольных напитков на душу населения снизился с 12,6 литра до 7,5 литра, — отметил Тармо Нооп. — В ”Зеленой книге” было указано 8 литров, так что задание выполнено. В настоящее время Эстония занимает одну из последних строчек в европейском рейтинге потребления алкогольных напитков. Наше государство надеялось заработать денег в результате применения соответствующих мер, но этого так и не произошло”.

”В 2016 году правительство говорило о том, что приграничная торговля является выдумкой производителей, в газетах появлялись злободневные иллюстрации, - вспомнил Тармо Нооп. - Министр Евгений Осиновский заявил, что приграничную торговлю создали сами продавцы. Министр Тоомас Тынисте отметил, что государство ничего не потеряет после повышения акцизов. Поднять акциз на слабоалкогольные напитки в 2 раза и заработать при этом на 1% больше прежнего — разумно ли это? Треть объема продаж алкогольных напитков в Эстонии до сих пор приходилась на торговые точки у северной границы. В следующем году из-за дополнительного повышения акцизов эта торговля у северной границы сойдет на нет. Мы потеряем еще 50 миллионов евро в направлении Финляндии. Туристические потоки уже уменьшились на 20% и уменьшатся еще больше в следующем году. Это станет ощутимой потерей во всех секторах нашей экономики, а не только для производителей алкогольных напитков”.

”Почему государство не понимает сути происходящего? - задал собравшимся вопрос Тармо Нооп. - Скажем так: пока нет понимания того, что государство получает свой доход от предпринимателей, а не от налогов, и что уничтожение предпринимательства путем повышения налогов уничтожает и доход государства, ситуация не изменится. Например, правительство Латвии в этом году намерено добиться 5% экономического роста. Все решения принимаются через призму этой цели — как каждое конкретное решение способствует ее достижению и какой урок можно из этого извлечь?”

На экономической конференции Rimi выступили руководитель Rimi Eesti Вайдо Падумяэ, председатель правления Swedbank Роберт Китт, поведенческий эксперт Emor Кай-Рийн Вероманн, заведующий кафедрой маркетинга Тартуского университета доцент Андрес Куузик и член правления A. Le Coq Тармо Нооп. В групповой дискуссии приняли участие преподаватель менеджмента Раймо Юлавере, предприниматель Эвелин Ильвес, предприниматель 2017 года по версии EY Пеэп Кулд и исполнительный директор Союза торговцев Эстонии Неле Пейль.