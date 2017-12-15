Читательница возмущена: инструктор не сказал, что права можно восстановить через ARK

В редакцию Delfi обратилась читательница Ольга, чей муж Геннадий не успел продлить водительские права в 90-х годах и решил сделать это сейчас. По словам Ольги, он прошел полный курс обучения в автошколе Delta и лишь тогда узнал, что для получения прав достаточно сдать экзамен в АRK. Представитель автошколы отрицает это и говорит, что к ним с жалобами никто не обращался.

”Мой муж 1970 года рождения, в 90-х годах не успел продлить права. Решили мы этим вопросом заняться в этом году, муж записался в автошколу Delta. Инструктор его уверил в том, что права не восстанавливаются, а значит, обучение в автошколе надо проходить заново”, — рассказывает читательница.

”Инструктор постоянно подгонял с вождением, мотивируя тем, что у него и так много людей. Мы экономили на всем, на чем могли, лишь бы не подвести человека и вписаться в его график. Денег ушло много, автошколу муж закончил, остались только экзамены в АRК. И тут я совершенно случайно узнала, что права восстанавливаются через архив АRК со всеми бывшими категориями", — возмущается Евгения. Как оказалось, для восстановления прав достаточно сделать запрос в ARK, получить медицинскую справку и сдать экзамен.

”Мы были шокированы и расстроены. Возможно, надо было собрать больше информации, прежде чем записываться в автошколу. Но мы были уверены, что владелец автошколы и инструктор должен знать правила получения прав. Он настолько некомпетентен? Или целенаправленно вытягивал деньги?” — задается вопросом женщина.

Она приводит примерные данные о том, сколько стоит подобное обучение, включая теорию, вождение, различные учебные материалы и справки, курс вождения в темноте, вождение на скользкой дороге и зимнее вождение. По версии читательницы, если сложить эти цифры, то получается более 1000 евро.

Мы обратились за комментарием к руководству автошколы Delta, а именно к инструктору, который обучал Геннадия. Представитель автошколы утверждает, что к ним с жалобами никто не обращался, а вышеназванный ученик сначала не говорил о том, что ранее у него были права.

”До начала обучения этот ученик не обращался к нам вообще. Мы понятия не имели о том, что у него когда-то были права. Данный ученик пришел на обучение в автошколу по купленному в интернете ваучеру. Ваучер был приобретен супругой ученика, стоил 35 евро и включал в себя обучение теории. После этого мужчина подал заявку на регистрацию, что хочет начать обучение, и прошел его, то есть курс теории, уроки вождения. На пятом или шестом занятии я услышал, что у него когда-то были права. На мой вопрос о том, почему бы эти права не восстановить и зачем он заново пришел в школу, он сказал, что правила и порядки изменились и он решил пройти обучение заново. Ученик был довольно грамотный, пунктуальный, никаких претензий с его стороны не было. Проходит полгода, и нас извещают об этом через СМИ", — удивляется инструктор.

По словам представителей Delta, если говорить о ценах, то ваучер обошелся мужчине в 35 евро, на занятия по вождению ушло 275 евро, 50 евро было потрачено на уроки ночного вождения и 70 евро — на занятия на скользкой дороге.

Получив комментарий автошколы, мы заново обратились к Евгении, которая подтвердила большую часть слов инструктора.

”Почти все — правда, кроме того, что когда муж не обмолвился, а спросил про то, можно ли восстановить старые права, инструктор не сказал ему, что их можно получить через АRK. Поймите меня правильно, у меня нет цели получить с него деньги. Я не выставляла претензий и счетов, а привела пример, сколько денег он имеет с каждого ученика. Даже если бы он сказал супругу, что восстановить права можно, Геннадий все равно брал бы у него уроки, так как давно не сидел за рулем. Но это было бы уже на его усмотрение и дополнительных расходов мы могли бы избежать. Я изначально вообще думала, что инструктор просто не владеет вопросом. Оказалось, что владеет. Вот и решила, что пусть другие знают, какие инструкторы бывают", — констатирует читательница.