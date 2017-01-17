”В магазине игрушек Juku в таллиннском центре ”Юлемисте” продается игрушка, в которой надо рукой, роясь не глядя, найди среди мелких гранул найти маленькие предметы. По какой-то причине мы начали смотреть, какие интересные штучки могут там находиться”, — описывает Rahvahääl ситуацию читательница.

”К нашему удивлению, помимо пуговиц, галстучков и цветочков, ребенок мог найти кнопку с достаточно длинным острием, маленькую булавку (которая может относительно легко раскрыться) и зубочистку. Также заметили там и спичку. Она, конечно, сразу не вспыхнет, но с точки зрения воспитания — не лучшая игрушка. Поскольку мы смогли рассмотреть игрушку лишь в упаковке, больше интересных предметов не нашли, и по какой-то удивительной причине не купили ее своему ребенку”, — рассказала о находке читательница.

Поставщик этой игрушки — Rekato AS. По словам их директора по продажам Мерле Саар, эту продукцию они продают с 2011 года, и до сих пор с этой проблемой к ним никто не обращался. На самом деле, эту стеклянную трубу открыть невозможно, как и залезть в нее рукой. Смысл игрушки заключается в другом, он отражен в самом названии: Find it! A Contained Adventure (”Найди это! Приключения в трубе” — прим. ред.).

Find it! — игрушка, которая всегда под рукой. Крути, тряси, верти пластиковую трубку, чтобы найти все тридцать спрятанных в ней мелочей. Отметь найденные штучки в таблицу полученных очков. Кто найдет больше — тот и победитель!