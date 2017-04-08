Читательница: ржавчина на новом автомобиле проявилась после окончания гарантии, что делать?

В редакцию Delfi обратилась читательница Юлия с жалобой на представительство Elke Auto, которое отказалось устранять пятна ржавчины с нового автомобиля, так как гарантийный период закончился пару месяцев назад. По ее словам, ржавчина начала формироваться, когда гарантия еще действовала, поэтому она должна иметь право на гарантийный ремонт.

”Хотела бы поделиться своей историей о ржавчине у практически новой машины Toyota Yaris, купленной в конце ноября 2013 года в Elke Auto. На данный момент пробег 15 000 км. В аварии машина ни разу не была”, — пишет Юлия.

По ее словам, в начале марта она обратилась в Elke Auto с проблемой коррозии, так как обнаружила несколько вспученных мест краски и кое-где даже просочилась коричневая ржавчина.

В Elke Auto ей ответили, что гарантия на лакокрасочное покрытие составляет три года, а гарантийный период на Toyota Юлии закончился несколько месяцев назад. В итоге ей предложили осуществить ремонтные работы за свой счет.

”Я полагаю так: если просочилась ржавчина, значит, на это уходит время и коррозия началась еще тогда, когда была гарантия. И в принципе, это гарантийный случай. Но эти доводы Elke Auto проигнорировала”, — жалуется читательница.

”Теперь задаю себе вопрос: зачем купила новую машину, если она нуждается в покраске уже через 3 года и 4 месяца при пробеге всего в 15 000 км? Я ожидала от новой машины более хорошего качества, поэтому покупала новый автомобиль, чтобы служил долго”, — пишет расстроенная Юлия.

Комментирует член правления и генеральный директор ELKE Auto AS Андо Раху:

Toyota предоставляет обширную гарантию на свою продукцию, куда входят все дефекты, исходящие из сделанных при производстве и сборке ошибок, которые в случае нормального использования проявляются в течение трех лет или при пробеге в 100 000 км (в зависимости от того, какой критерий будет выполнен раньше).

Кроме того, трехлетняя гарантия вне зависимости от пробега покрывает поверхностную ржавчину и дефекты покраски панели корпуса автомобиля, если их причинами являются плохое качество материала или неправильные методы работы.

В данном случае первая возможность зафиксировать поверхностную ржавчину на покрытии задней двери автомобиля у Elke Auto появилась 1 марта 2017 года, а согласно жалобе клиента, первые проявления ржавчины были видны уже в ноябре 2016-го, то есть еще за несколько месяцев до этого.

При появлении требующего гарантийного ремонта дефекта владелец автомобиля обязан пригнать автомобиль в представительство как можно быстрее, что в случае с данным автомобилем сделано не было.

Исходя из вышеизложенного, невозможно провести ремонт автомобиля в рамках трехлетней гарантии поверхностной ржавчины и лакокрасочного покрытия, так как с изначальной регистрации автомобиля прошло более трех лет и данная гарантия больше не является действительной.