Читательница интересуется: почему на эстоноязычный вариант игрушки есть скидка 50%, а на русскоязычный — нет?

В редакцию Delfi поступило письмо от читательницы Раисы. Женщина интересуется: почему у двух одинаковых по сути, но различных в языковом плане обучающих игрушек — разная цена?

"Хочу поделиться ситуацией, которая меня возмутила и привела в недоумение, — пишет Раиса. — 31 декабря 2017 года мы с мужем купили внучке подарок в Juku mänguasjukeskus в торговом центре Ülemiste. Придя в магазин, очень обрадовались 50-процентной скидке на интересующую нас игрушку — обучающий глобус на русском языке. В кассе, оплачивая покупку, но не получив нужной сдачи, поинтересовались, почему цена товара на ценнике отличается от цены, пробиваемой в кассе. Продавец ответила, что скидка действует лишь на игрушку на эстонском языке, а на русском — полная цена”.

По словам покупательницы, 2 января 2018 года она позвонила в контору Juku mänguasjukeskus. Ей посоветовали обратиться с чеком в магазин. Женщина опять поехала туда и попросила заведующую, ответ которой, по словам Раисы, был такой же: что на русском языке одна цена, а на эстонском — скидка 50%.

Магазин: дело в закупочной цене

Ситуацию прокомментировала менеджер по закупкам Kotryna OÜ Керлике Каськ.

„Клиентом был приобретен обучающий глобус на русском языке, с кодом 4607179229155 и наименованием Vtech Gloobus Fly and Learn (RU) стоимостью 49,99 евро, на который не распространяется скидка -50%. На ценнике, фотография которого приложена к письму клиента — другой товар: обучающий глобус на эстонском языке с кодом 3417768652285 и наименованием Vtech Gloobus Fly and Learn (EE). Полная стоимость — 49,99 евро, цена со скидкой в 50% — 24,99 евро”, — рассказала Каськ и добавила, что ценники составлены корректно, а код товара также указан на упаковке.

По словам Каськ, разница в цене обусловлена разной закупочной ценой. Однако почему при разной закупочной цене двух глобусов полная цена в итоге одинаковая — 49,99 евро — и почему закупочная цена на русский глобус выше?

„Действительно, закупочная цена на глобусы разная, но поскольку эквивалент данного товара на разных языках является равным, то и полная стоимость одинакова”, — ответила представитель фирмы.

По словам Каськ, меньшая закупочная цена на глобус на эстонском языке обусловлена тем, что данный продукт был специально заказан в большом количестве для эстонского рынка и для эстоноговорящих жителей. „Также на эстонском рынке представлен глобус на русском языке для русскоговорящих жителей, но этот товар был закуплен в меньшем количестве”.

„На данный момент количество закупленных глобусов на эстонском языке многократно превышает количество закупленных глобусов на русском языке”, — резюмировала Каськ.

Фирма приносит извинения, если причиной недоразумения явилась коммуникация, и обещает впредь постараться писать на ценниках более подробную информацию о товаре и скидочных кампаниях.