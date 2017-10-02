Читательница: инкассо-фирма грозится нанять частного детектива. Имеет ли она право за мной следить?

В редакцию Delfi обратилась читательница Елена, которая имеет задолженность перед инкассо-фирмой Castovanni OÜ. По ее словам, представители фирмы пригрозили, что если женщина не свяжется с ними сама, то фирма будем искать ее контакты через знакомых и при необходимости даже наймет частного детектива.

”У меня имеется долг в размере 146 евро перед фирмой быстрых кредитов. Фирма обанкротилась и передала долг инкассо-фирме Castovanni OÜ. Там долг составил уже 266 евро. В письме, которое я получила, говорилось, что если представители инкассо-фирмы не смогут связаться со мной по телефону, то начнут искать меня через друзей, знакомых и родственников. Более того, они даже наймут частного детектива. Помогите разобраться, имеют ли они на это право?” — спрашивает читательница.

Елена передала нам текст письма фирмы Castovanni OÜ. Там, среди прочего, говорится (перевод с эстонского): ”В случае, если эти данные устарели или с вами не получится связаться, мы, к сожалению, будем вынуждены начать контактный поиск. Для этого используем открытые источники и базы данных, а также попытаемся связаться со всеми лицами (в том числе с коллегами, родственниками, соседями, друзьями, школьными приятелями), которые могут знать ваши контактные данные. При необходимости воспользуемся услугами частного детектива, который навестит вас дома или на работе. В процессе контактного поиска мы не обнародуем третьим лицам ваши деликатные личные данные. Заранее приносим извинения, если контактный поиск причинит вам неудобства. Просим вас незамедлительно связаться с нами для заключения платежного договора. С письмом просим вас также обязательно прислать действующий контактный номер”.

Мы обратились за комментарием к представителям инкассо-фирмы, которые утверждают, что в процессе контактного поиска личные данные человека не разглашаются.

”Так как невозможно установить, о каком долговом обязательстве конкретно идет речь, то, к сожалению, я не могу прокомментировать утверждения, связанные с суммами. Мы не информируем третьих лиц о долговых обязательствах человека", — заверил Оливер Маркварт, исполнительный директор фирмы Castovanni OÜ.

"Если человек вовремя не выполнил обязанности, которые указаны в договоре, то кредитор обращается к нам, чтобы мы провели переговоры с должником и заключили с ним новый договор для погашения задолженности. Для того, чтобы эти переговоры возможно было осуществить, прежде всего нужно выйти на контакт с должником. К сожалению, определенная часть должников не сообщает кредитору, что их данные меняются, либо просто игнорируют сообщения, связанные с долгом. В этой ситуации у кредитора (или его представителя) нет другой возможности заключить с должником соглашение, кроме как начать выяснение контактных данных должника. Повторю еще раз, во время контактного поиска мы не обнародуем третьим лицам данные должника или информацию о его долговом обязательстве. Единственная цель контактного поиска в том, чтобы узнать действительные данные должника (например, телефон, электронный адрес или почтовый адрес)”, — объяснил Маркварт.

Майре Иро, советник по связям с общественностью Инспекции по защите данных объясняет, что подобное поведение инкассо-фирмы незаконно, так как в процессе контактного поиска компания сообщает третьим лицам о долговых обязательствах человека.

”То, что инкассо-фирмы информируют третьих лиц о долге человека и с их помощью ищут должника, — незаконно. Закон по защите личных данных не дает оснований для того, чтобы данные о задолженностях сообщались как супругу или супруге должника, так и другим родственникам или знакомым. Информированием о долговых обязательствах считаются и случаи, когда инкассо-фирмы выходят на связь со знакомыми должника, чтобы, например, получить его контактные данные. В таких случаях должник может ответить инкассо-фирме, что информирование родственников о его долговых обязательствах незаконно. При необходимости можно обратиться в Инспекцию по защите данных или в суд”, — рассказывает Майре Иро.