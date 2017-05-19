Читатель жалуется на сверхбронирование: Air Baltic снова показала свое качество

В Facebook высказался человек, по словам которого на рейсе Air Baltic Париж-Таллинн в среду вечером было забронировано на десяток мест больше и рейс задержался более чем на 50 минут.

"Air Baltic снова зарекомендовал себя как "качественный авиаперевозчик" на линии Париж-Таллинн сегодня вечером, когда забронировал более чем на 10 человек больше и задерживается уже более чем на 50 минут. Люди, которые прибудут в Таллинн, должны будут начать путь домой в другие города только тогда, когда они могли бы быть уже дома. Это, мягко говоря, злит", — написал в среду клиент авиакомпании в Facebook.

Отвечает пресс-служба Air Baltic:

"Air Baltic приносит извинения всем пассажирам за все возможные неудобства, которые пассажиры испытали вчера в аэропорту Париж-Шарль-де-Голль во время посадки на рейс BT 690, следовавший из Парижа в Таллинн.

Air Baltic сообщает, что из-за произошедшей в системе check-in технической проблемы и большого количества групп пассажиров посадка заняла больше времени, чем обычно. Во время посадки стало ясно, что на рейсе забронировано больше мест, чем есть. Двум пассажирам предложили альтернативную возможность поездки, и к настоящему времени все пассажиры добрались до конечного пункта своей поездки.

Air Baltic приносит извинения всем пассажирам за возникшие неудобства".