Читатель заподозрил: новый ”Тылль” не может справиться со льдом?

В редакцию Delfi пожаловался читатель: между островом Сааремаа и материком курсирует паром ”Хийумаа”, а в то же время новый ”Тылль” стоит у причала, пишет Kasulik.

”Тылль” стоит у причала, а на линии — ”Хийумаа”. ”Тылль” не в состоянии справиться со льдом, но об этом никто не говорит”, — подозревает пассажир.

По словам руководителя отдела маркетинга и коммуникаций AS Tallinna Sadam Сирле Арро, это подозрение необоснованно. ”Тылль” прекрасно справляется со льдом. Причина, почему на линию выведен также и ”Хийумаа”, заключается в том, что судно арендовано на год, и поэтому нет причины ему простаивать. Дневной график поделен между двумя суднами”, — пояснила Арро.

Сейчас план таков, что ”Тылль” курсирует тогда, когда пассажиров больше, то есть во второй половине дня, но время от времени — и по утрам. ”И на выходных ”Тылль” ходит больше обычного, поскольку люди больше хотят плавать на новом судне”, — добавила Арро.

График движения паромов — тут.