22.05.2017, 08:30

Читатель: законно ли не считать работой дорогу до объекта?

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комментарий юриста
Вера Степанова
Редактор: Вера Степанова
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Читатель: законно ли не считать работой дорогу до объекта?
Foto: Sven Arbet

Читатель Delfi Сергей жалуется, что дорога до объектов, где он работает, занимает очень много времени, но работодатель это время не оплачивает. Он задается вопросом, законно ли это.

"Например, объект находится в Нарве, сама фирма — в Йыхви, где мы собираемся, переодеваемся, грузим материал, рабочий инструмент, садимся в рабочие машины и едем на объект. Дорогу до объекта нам не оплачивают, отвечая: ”Ну вы же не работаете”. При этом на работу мы должны прийти заблаговременно, чтобы непосредственно на объекте мы были в 8:00, и уехать с объекта не раньше 17:00. Получается, когда объект был в Таллинне, дорога туда и обратно занимала четыре часа — на работу в 6:00, с работы в 19:00", — описывает читатель.

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Отвечает юрист, ведущий партнер юридической фирмы A.G.D. Õigusabi Grupp Дмитрий Щербин:

"Данный вопрос был частично разрешен решением Европейского суда от 10 сентября 2015 года за номером (C-266/14). Согласно резолюции суда, время на дорогу до объекта может считаться рабочим временем, прежде всего, у тех работников, у которых отсутствует конкретное помещение конторы и которые начинают рабочий день из своего места проживания. Для таких работников, время, затраченное на передвижение от дома до первого клиента и на передвижение от последнего клиента до дома обратно, считается рабочим временем. Так как данное решение Европейского суда является для Эстонии как члена ЕС обязывающим, то работодатель должен учитывать высказанную в нем трактовку.

Если использовать приведенное судом толкование, то определяющим моментом в данном вопросе является фактическое начало рабочего дня. Это означает, что рабочее время читателя, обратившегося с вопросом, начинается, как только он приехал в Йыхви на сборы, так как по существу он начинает выполнять действия (переодевание, подготовка и погрузка инструмента, материала и т.д.), квалифицирующиеся как начало работы.

Следовательно, проведенное в пути время от места сбора в Йыхви до объекта в Нарве может считаться рабочим временем в понимании суда, а значит должно оплачиваться соответственно. Следует отметить, что данное заключение действует, если между работодателем и работником нет конкретной договоренности, что время, проведенное в дороге из Йыхви до объекта в Нарве и обратно не компенсируется либо уже учтено в самой зарплате.

В случае же, если у работника имеется конкретный объект работы или конкретное рабочее место, по прибытию на которое он начинает свою работу, то время поездки до него нельзя считать рабочим временем в понимании решения Европейского суда.

В том или ином случае подобные вещи оговариваются, согласовываются и утверждаются уже на стадии заключения трудового договора, и исходя из этого формируется размер и порядок выплаты заработной платы таким образом, чтобы у работника не было претензий по части проведенного в дороге времени. Если работодатель в ходе действия трудовых отношений желает существенно изменить оговоренные условия, то данный вопрос решается путем взаимных уступок и соглашений с учетом интересов обеих сторон".

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