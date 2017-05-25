Читатель: я работаю на улице в любую погоду. Сколько должно быть перерывов?

В редакцию Delfi обратился читатель, рабочее место которого находится на улице и он не может его покинуть без замены. Он интересуется, как должно быть организовано время работы и отдыха у таких работников.

"Работаю по сменам 12 часов, два дня, две ночи. Работа полностью на улице, независимо от погоды. Работодатель дает нам перерыв на обед 30 минут в промежутке с 12 до 14:00 или с 00:00 до 02:00. Остальное время определено очень размытой фразой: "На усмотрение начальника смены". Как закон регламентирует время работы и отдыха для работников, чье рабочее место находится на улице, и они не могут его покинуть без замены другим работником?" — спрашивает читатель.

Отвечает юрист, ведущий партнер юридической фирмы A.G.D. Õigusabi Grupp Дмитрий Щербин:

"Согласно части 2 статьи 47 Закона о трудовом договоре, для периода работы продолжительностью более шести часов предусматривается как минимум 30-минутный перерыв в работе в течение рабочего дня. Соглашение о меньшей продолжительности перерыва является ничтожным. Предложение 2 данной статьи закона уточняет, что перерывы в течение рабочего дня не засчитываются как рабочее время, за исключением случая, когда вследствие характера работы предоставление перерыва невозможно и работодатель создает работнику возможность отдыха и приема пищи в рабочее время.

Таким образом, если рабочий день составляет 12 часов, по закону работодатель обязан выделить работнику минимум 30-минутный перерыв в течение рабочего дня. Если рабочий день превышает 12 часов, то работодатель обязан выделить работнику минимум два 30-минутных перерыва либо один часовой. При этом важно отметить, что закон позволяет работнику и работодателю договориться о более продолжительных перерывах.

В целом, работник может использовать данный перерыв на свое усмотрение, в числе прочего покинуть рабочее место. Однако, если характер работы не позволяет покинуть рабочее место (например, объект не должен находиться без присмотра), то в таком случае время, выделяемое на перерыв, должно засчитываться как рабочее время.

В дополнение к вышесказанному работодатель должен учитывать, что по Закону о гигиене и безопасности труда, статье 9 части 3.1, при большой физической или умственной трудовой нагрузке, длительной работе в вынужденной позе или монотонной работе работодатель должен в течение рабочего дня или смены предоставлять работникам перерывы, которые засчитываются в рабочее время.

Таким образом, в зависимости от характера выполняемой работы законом предусматриваются уточнения по части выделения пауз на отдых в течение рабочего дня.

К примеру, для тех, кто работает за монитором компьютера, работодатель должен организовывать рабочий день таким образом, чтобы в течение рабочего дня была возможность перерыва на отдых минимум 10% от рабочего времени (основание: постановление правительства ”Требования безопасности и гигиены труда при работе за монитором” статья 3 часть 4).

В дополнение к сказанному, в зависимости от характера работы, обязанность работодателя выделять перерыв может исходить из прочих законодательных актов. Например, из постановления правительства о требованиях безопасности и гигиены труда при работе на рыболовных судах; из постановления правительства о требованиях безопасности и гигиены труда при работе в среде, подверженной шуму, биологическим факторам риска и т.д.

По закону работодатель должен конкретно прописать во внутренних предписаниях или прочей регламентирующей документации время, когда работнику предоставляется пауза на отдых и питание. В особенности, если характер выполняемой работы соответствует вышеуказанным критериям, установленным Законом о гигиене и безопасности труда частью 3.1 статьи 9.

Неточные формулировки в виде ”на усмотрение ответственного лица/начальника смены” являются недопустимыми. Согласно Закону о трудовом договоре (статья 5 часть 1 пункт 11), работодатель должен ознакомить работника с внутренними предписаниями или прочей регламентирующей документацией уже на стадии заключения трудового договора.

Ввиду того, что работа на улице в разных сферах деятельности может сильно отличаться, для определения порядка выделения перерывов для работников, чье рабочее место находится на улице, обязанностью работодателя является провести анализ рисков рабочей среды. Данный анализ необходим для выяснения потенциальных опасностей для здоровья работников в конкретной рабочей среде.

Задачей работодателя является организация рабочих условий таким образом, чтобы работник мог сохранять работоспособность и удовлетворенность. В случае, если при имеющейся нагрузке и сложных рабочих условиях переговоры с работодателем о нормализации перерывов не приносят никаких результатов, с данной проблемой стоит обратиться в Трудовую инспекцию".