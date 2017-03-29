Читатель: я продал квартиру — нужно ли декларировать доход?

31 марта заканчивается подача деклараций о доходах за 2016 год. В редакцию Delfi обратился читатель, у которого возник вопрос о декларировании средств, полученных от продажи квартиры.

По словам читателя, он жил в одной квартире, а затем купил новую квартиру, где стал делать ремонт. Через пять месяцев он продал свою старую квартиру и затем уже въехал в новую и перерегистрировался на новый адрес в Регистре народонаселения. Теперь читатель сомневается: нужно ли декларировать средства, полученные от продажи его старой квартиры?

Отвечает юрист, ведущий партнер юридической фирмы A.G.D. Õigusabi Grupp Дмитрий Щербин:

Ответ на поставленный вопрос зависит напрямую от того обстоятельства, использовал ли читатель свою старую квартиру как основное место жительства или нет. Если использовал, то в таком случае применяется налоговая льгота, а значит, он может ее продавать без уплаты подоходного налога — налогообложение не применяется. В таком случае декларировать не нужно.

В законе существует такое понятие как ”основное или постоянное место проживания” (”alaline või peamine elukoht”) Дефиниции этому понятию закон не дает, поэтому по каждому случаю нужно определять отдельно является(-лась) ли квартира ”основным или постоянным местом проживания” или нет. Бремя доказательства лежит на налогоплательщике.

Таким образом, в случае проверки сделки отчуждения недвижимости, доказывать обстоятельство использования квартиры как основного места жительства должен читатель.

Есть определенный нюанс. Если окажется, что читатель сдавал старую квартиру кому-то в аренду либо использовал в прочих целях (например, для предпринимательской деятельности), то налоговую льготу применяют согласно пропорциональному соотношению между площадью, используемой как постоянное место жительства, и площадью, используемой по прочему назначению (аренда, предпринимательство). Если читатель сдавал квартиру в аренду целиком, то тогда налоговая льгота не действует. Для выяснения этих обстоятельств Налоговый департамент может, например, сделать соответственные запросы правлению товарищества.

Также определяющее значение имеет то обстоятельство, как давно в последний раз читатель реализовывал свое право на налоговую льготу. Согласно закону о подоходном налоге статье 15 части 6 налоговой льготой можно воспользоваться 1 (один) раз в два года. Например, если читатель решит продать новую квартиру, то воспользоваться льготой он сможет только спустя 2 года с момента отчуждения старой квартиры при условии, что он использовал новую квартиру как постоянное место жительства.

Норма, регулирующая выше приведенное, содержится в Законе о подоходном налоге статье 15 части 5 и части 6.

Закон о подоходном налоге

Статья 15. Выгода от отчуждения имущества

(5) Подоходным налогом не облагается выгода, полученная от отчуждения недвижимой вещи, взноса в жилищный кооператив или членства в товариществе собственников зданий, если:

1) существенной частью недвижимой вещи либо предметом квартирной собственности или права застройки является жилое помещение, которое налогоплательщик до отчуждения использовал в качестве своего места жительства, или

2) существенной частью недвижимой вещи либо предметом квартирной собственности или права застройки является жилое помещение, а недвижимая вещь перешла в собственность налогоплательщика путем возврата противоправно отчужденного имущества, или

3) существенной частью недвижимой вещи либо предметом квартирной собственности или права застройки является жилое помещение, и указанное жилое помещение, а также относящаяся к нему земля перешли в собственность налогоплательщика путем приватизации по преимущественному праву покупки, а размер недвижимости не превышает двух гектаров, или

4) дача или садовый домик как движимая вещь или существенная часть недвижимой вещи находились в собственности налогоплательщика более двух лет, а размер недвижимости не превышает 0,25 гектара, или

5) строение или квартира как движимая вещь перешли в собственность налогоплательщика путем возврата противоправно отчужденного имущества или приватизации по преимущественному праву покупки, или

6) [Пункт недействителен — RT I, 18.11.2010, 1 — с 01.01.2011]

7) налогоплательщик использовал квартиру в жилом доме, входящем в жилой кооператив или товарищество собственников здания, до отчуждения как свое место жительства.

(6) Если основанием для освобождения от налога, указанного в части 5, является использование жилого помещения в качестве местожительства налогоплательщика, налоговое освобождение не применяется более чем к одному отчуждению в течение двух лет. Если недвижимая вещь, строение или квартира использовались одновременно как место жительства, так и в иных целях, то освобождение от налога применяется пропорционально соотношению площади помещений, использовавшихся в качестве жилья и в иных целях.